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Posted 25 июня 2019, 13:07

Published 25 июня 2019, 13:07

Modified 20 августа 2024, 00:29

Updated 20 августа 2024, 00:29

Насмерть забившего сожительницу рецидивиста осудили на 13 лет

Насмерть забившего сожительницу рецидивиста осудили на 13 лет

25 июня 2019, 13:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Житель Шебекинского округа признан виновным по ряду уголовных преступлений.

Белгородец, ранее неоднократно судимый за кражи, признан виновным в совершении нескольких уголовных преступлений. В марте 2019 года 42-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Причиной конфликта стала ревность. Словами негативные эмоции не ограничились: мужчина жестоко избивал 38-летнюю жертву на протяжении двух дней. Удары обвиняемый наносил ногами в голову и туловище.

От множественных травм женщина скончалась. В ходе расследования преступления вскрылась причастность мужчины к ещё одному нарушению закона. Он украл 5 000 рублей у жительницы Шебекинского округа. Также установлено, что мужчина уже не один раз совершал подобные преступления и посягал на чужую собственность.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, и в краже. Наказание предусмотрено ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мужчина отправится в колонию особого режима на 13 лет. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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