Насмерть забившего сожительницу рецидивиста осудили на 13 лет

От множественных травм женщина скончалась. В ходе расследования преступления вскрылась причастность мужчины к ещё одному нарушению закона. Он украл 5 000 рублей у жительницы Шебекинского округа. Также установлено, что мужчина уже не один раз совершал подобные преступления и посягал на чужую собственность.