Насмерть забившего сожительницу рецидивиста осудили на 13 лет

Posted 25 июня 2019, 13:07
Published 25 июня 2019, 13:07
Modified 20 августа 2024, 00:29
Updated 20 августа 2024, 00:29
Белгородец, ранее неоднократно судимый за кражи, признан виновным в совершении нескольких уголовных преступлений. В марте 2019 года 42-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Причиной конфликта стала ревность. Словами негативные эмоции не ограничились: мужчина жестоко избивал 38-летнюю жертву на протяжении двух дней. Удары обвиняемый наносил ногами в голову и туловище.
От множественных травм женщина скончалась. В ходе расследования преступления вскрылась причастность мужчины к ещё одному нарушению закона. Он украл 5 000 рублей у жительницы Шебекинского округа. Также установлено, что мужчина уже не один раз совершал подобные преступления и посягал на чужую собственность.
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, и в краже. Наказание предусмотрено ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мужчина отправится в колонию особого режима на 13 лет. Приговор ещё не вступил в законную силу.