Евгений Савченко: Хаос, который у нас сегодня есть на дорогах, надо заканчивать

Posted 25 июня 2019, 20:07
Published 25 июня 2019, 20:07
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
На совете при главе региона «Белгородчина — рукотворный парк», прошедшем в БГТУ им. Шухова 25 июня, представители «МосТрансПроекта» совместно с белгородскими специалистами презентовали комплексную схему организации дорожного движения Белгорода, которая предусматривает постепенное расширение платных парковочных пространств.
Евгений Савченко предложил увеличить количество парковочных мест за счёт предприятий в центре города. Также губернатор подчеркнул, что полосы дорог не должны служить местами для парковки.
Если у нас по улице Преображенская четыре полосы, то четыре полосы должны работать для транспортного сообщения. Но ни в коем случае две полосы не должны занимать для парковки. Эти все стоянки и остановки надо прекратить, поставить дорожные знаки.Евгений Савченко
По словам главы региона, каждая организация должна знать, сколько сотрудников приезжает, и обязана обеспечить их парковкой. Также фирма должна предоставить парковочные места и для людей, которые приезжают для получения услуг, совещаний и так далее.
Все учреждения, организации, предприятия должны иметь парковочный паспорт. Это значит — чёткое понимание, сколько автомобилей приезжают ежедневно в то или иное место и где они все будут парковаться. Кроме того, организации должны стимулировать своих работников на альтернативные способы передвижения — на велосипеде, самокате, пешим ходом или выдавать талоны на общественный.
Евгений Савченко
Губернатор также попросил строго регламентировать по часам работу обслуживающего транспорта, уборку мусора и снега, ТБО, загрузку магазинов и ремонт дорог.
«Хаос, который у нас сегодня есть на дорогах, надо заканчивать», — заключил Евгений Савченко.