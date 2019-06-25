Евгений Савченко: Хаос, который у нас сегодня есть на дорогах, надо заканчивать

Все учреждения, организации, предприятия должны иметь парковочный паспорт. Это значит — чёткое понимание, сколько автомобилей приезжают ежедневно в то или иное место и где они все будут парковаться. Кроме того, организации должны стимулировать своих работников на альтернативные способы передвижения — на велосипеде, самокате, пешим ходом или выдавать талоны на общественный.