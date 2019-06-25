bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2019, 12:03

Published 25 июня 2019, 12:03

Modified 20 августа 2024, 00:29

Updated 20 августа 2024, 00:29

Белгородец получил 95 тысяч рублей за травму на неочищенном тротуаре

Белгородец получил 95 тысяч рублей за травму на неочищенном тротуаре

25 июня 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Житель областного центра решил отсудить у управляющей компании компенсацию морального вреда.

Исковое заявление поступило в Свердловский районный суд города. Оказалось, что мужчина упал возле своего подъезда во дворе многоквартирного дома – тротуар был не очищен от снега и льда. В результате белгородец получил травму.

В ходе судебного заседания стороны договорились заключить мировое соглашение. В качестве компенсации морального вреда ответчик обязан выплатить истцу 95 тыс. рублей. Как уточнили в городской прокуратуре, решение суда пока не вступило в силу.

Материалы по теме
Гипермаркет выплатит мальчику 80 тысяч рублей за травму ногиПациент отсудил 100 тысяч рублей у Губкинской больницы за травму в душеПассажирка получила травмы при падении в белгородской маршрутке
#Новости#Общество#Компенсация морального вреда#Компенсация#Моральный вред#Компенсации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика