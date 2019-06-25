Белгородец получил 95 тысяч рублей за травму на неочищенном тротуаре

Posted 25 июня 2019, 12:03
Published 25 июня 2019, 12:03
Modified 20 августа 2024, 00:29
Updated 20 августа 2024, 00:29
Исковое заявление поступило в Свердловский районный суд города. Оказалось, что мужчина упал возле своего подъезда во дворе многоквартирного дома – тротуар был не очищен от снега и льда. В результате белгородец получил травму.
В ходе судебного заседания стороны договорились заключить мировое соглашение. В качестве компенсации морального вреда ответчик обязан выплатить истцу 95 тыс. рублей. Как уточнили в городской прокуратуре, решение суда пока не вступило в силу.