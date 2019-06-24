В выходные пьяными за руль сели 49 человек

За три дня пешеходов не пропустили 170 водителей. При этом 237 материалов составлено в отношении тех, кто переходил дорогу в неустановленном месте. Нарушения при перевозке детей допустили 96 водителей, за сильную тонировку наказаны 69. В региональной ГИБДД добавили, что за данный период на встречную полосу выехали 43 автомобилиста.