В выходные пьяными за руль сели 49 человек

Posted 24 июня 2019, 12:15
Published 24 июня 2019, 12:15
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Так, от управления транспортом отстранены 49 пьяных или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей, при этом один уже лишался прав раньше. В отношении пяти автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление в нетрезвом виде.
За три дня пешеходов не пропустили 170 водителей. При этом 237 материалов составлено в отношении тех, кто переходил дорогу в неустановленном месте. Нарушения при перевозке детей допустили 96 водителей, за сильную тонировку наказаны 69. В региональной ГИБДД добавили, что за данный период на встречную полосу выехали 43 автомобилиста.