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Posted 24 июня 2019, 12:15

Published 24 июня 2019, 12:15

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

В выходные пьяными за руль сели 49 человек

В выходные пьяными за руль сели 49 человек

24 июня 2019, 12:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С пятницы, 21 июня, сотрудники Госавтоинспекции выявили порядка 1,5 тыс. нарушений ПДД.

Так, от управления транспортом отстранены 49 пьяных или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей, при этом один уже лишался прав раньше. В отношении пяти автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление в нетрезвом виде.

За три дня пешеходов не пропустили 170 водителей. При этом 237 материалов составлено в отношении тех, кто переходил дорогу в неустановленном месте. Нарушения при перевозке детей допустили 96 водителей, за сильную тонировку наказаны 69. В региональной ГИБДД добавили, что за данный период на встречную полосу выехали 43 автомобилиста.

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#Новости#Общество#Гибдд#Выходные#Нетрезвое вождение
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