ООО «Подрядчик» внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Posted 24 июня 2019,, 11:23
Published 24 июня 2019,, 11:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородская компания ООО «Подрядчик» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Заявку на включение в негативный реестр подала администрация Нижнеудинского муниципального образования.
В реестр недобросовестных поставщиков белгородскую компанию включило управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области. Поводом послужило расторжение контракта между ООО «Подрядчик» и администрацией Нижнеудинского муниципального образования.
Белгородская компания выступала исполнителем госзакупки на выполнение строительно-монтажных работ на ПНС и строительство ЛЭП 10 кВ для второго резервного питания насосной станции по ул. 1-я Рабочая в г. Нижнеудинске с корректировкой проектной и рабочей документации.
Контракт был заключён ещё в августе 2015 года, он должен был быть выполнен до 23 декабря 2015 года. Расторгли соглашение в июне текущего года. Стоимость сделки составила 8,5 млн рублей.