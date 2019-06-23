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Posted 23 июня 2019, 14:45

Published 23 июня 2019, 14:45

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 27 белгородцев

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 27 белгородцев

23 июня 2019, 14:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В региональном департаменте образования озвучили первые результаты выпускных экзаменов.

В 2019 году ЕГЭ по русскому языку 27 белгородцев написали на 100 баллов. В сравнении с прошлым годом число отличников увеличилось: в 2018-м наилучший результат показали 17 школьников. В этом году отличились выпускники из Белгорода, Белгородского и Ракитянского районов, Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского и Шебекинского горокругов. Минимальный порог не удалось перешагнуть лишь 0,24 % школьников.

Профильную математику на 100 баллов сдали три выпускника из Белгорода и Старооскольского горокруга. Базовую математику на отлично написали 657 человек.

С девяти в прошлом году до 12 в текущем выросло число стобалльников по химии (Белгород, Борисовский район, Губкинский, Новооскольский и Старооскольский горокруга).

Высший балл по истории набрали два школьника из Белгорода и Новооскольского горокруга. Четыре выпускника из Белгорода, Краснояружского района и Старооскольского горокруга отличились на экзамене по литературе.

В этом году в Белгородской области появились два школьника, сдавших на 100 баллов физику. Проживают они в Белгороде и Старооскольском горокруге.

Результаты экзаменов по другим дисциплинам объявят позже, сообщили в региональном департаменте образования.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Результаты егэ#Выпускник#Русский язык
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