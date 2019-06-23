100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 27 белгородцев

В 2019 году ЕГЭ по русскому языку 27 белгородцев написали на 100 баллов. В сравнении с прошлым годом число отличников увеличилось: в 2018-м наилучший результат показали 17 школьников. В этом году отличились выпускники из Белгорода, Белгородского и Ракитянского районов, Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского и Шебекинского горокругов. Минимальный порог не удалось перешагнуть лишь 0,24 % школьников.