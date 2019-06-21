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Кулинарный фестиваль «Русская каша» в Белгороде: сколько стоит организация

21 июня 2019, 04:02
Фото: Евгений Кириллов/ ИА «Бел.Ру»
С 3 по 5 августа в парке Победы Белгорода пройдёт кулинарный фестиваль «Русская каша».

Участниками гастрономического события станут белгородские предприятия общественного питания, а также организации из регионов России и иностранных государств.

Фестиваль представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий предприятия общественного питания. На гастрономическом событии приготовят, презентуют и реализуют традиционные, исконно русские рецепты каши, а также другие блюда национальной кухни, говорится в документах закупки.

Организовывает кулинарный фестиваль управление потребительского рынка департамента экономразвития администрации Белгорода при поддержке профильного департамента региона.

Исполнителю закупки поручается изготовить баннер, пресс-воллы, организовать концерт с 35 номерами творческих коллективов, конкурсы, викторины и розыгрыши.

В проект контракта включены услуги ведущего, оформление сцены «Каша шеф-шоу» и предоставление продуктов для проведения мастер-классов.

На фестивале запланированы фотозоны: «Лавочки-ложки», «Качели-ложки», «Печка» и фотозона «Буквы "Русская Каша"», будут установлены тантамарески.

Само пространство фестиваля будет включать главную сцену, площадки «Каша шеф-шоу», «Самоварные истории», «Пора полдничать», «Традиционные русские напитки», «Солдатская каша», «Каша-иностранка» и «Солома».

Будет установлен интерактивный фотопазл «Русская каша» и организованы площадки мастер-классов и мастеров-ремесленников «Лепим, творим, малюем» и анимационные площади «Машина Каша» и «Мишина Каша».

Также в программе гастрономического фестиваля запланирован взлёт аэростата с символикой фестиваля «Русская каша» и забег «На ложках». В нём ожидают участия не менее 500 человек.

Максимальная цена контракта – 1 387 000 рублей. Средства возьмут из бюджета городского округа «Город Белгород».

Исполнителя выберут 11 июля.

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