О чём белгородцы просят президента?

Роман Морковский из села Верхопенье − начинающий блогер. Мальчик обращает внимание на мусор в местах массового отдыха. Видео с его канала набрало много просмотров, и в комментариях белгородцы жаловались, что такая проблема есть у многих. По словам Романа, мусор в селе вывозят один раз в неделю, а с улиц убрали все контейнеры.