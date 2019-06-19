О чём белгородцы просят президента?

Накануне прямой линии с президентом России мы просмотрели социальные сети и выяснили, с какими просьбами обращаются к нему жители Белгородской области.
На первом месте стоит вопрос водоснабжения. Нормальную питьевую воду просят жители Белгородской агломерации: засуха или ржавчина летом регулярно в кранах микрорайонов Майский-8, Разумное-22а и 22б, Севрюково и Ближняя Игуменка.
В массивы часто подаётся техническая вода, горводоканал не взял все сети на баланс, люди годами обращаются во все инстанции.
− Мы же просим воды, а не нефти, ну помогите, пожалуйста! Почему мы должны воду покупать? Должно же быть хоть какое-то человеческое отношение, − из видеообращения жителей сёл Севрюково и Ближняя Игуменка.
В массиве Майский-8 люди говорят об отсутствии питьевой воды на протяжении восьми лет. Региональное следственное управление СК РФ по факту этого обращения организовало проверку. В пресс-службе заявили, что «проводится комплекс проверочных мероприятий и исследований по установлению качества и количества оказываемых водоснабжающей организацией услуг населению». По результатам этих действий примут процессуальное решение.
Водная тема нашла своё продолжение и в обращениях по поводу увеличения платы за водоснабжение и водоотведение. Напомним, в начале июня депутаты Белгородского района проголосовали за повышение тарифов на воду на 42 %. Такое же увеличение приняли и в областном центре.
Белгородцы против таких мер, т. к., по мнению людей, это происходит на фоне регулярного роста цен на продукты, бензин, НДС, увеличения коэффициента по земельному налогу до максимального. Жители п. Северного рассказали, что теперь за воду вместо 600 рублей некоторым семьям придётся платить 1 200 руб.
− Данное решение нарушает федеральное законодательство. Просим вмешаться и остановить произвол, − из видеообращения жителей п. Северного.
С вопросами по проблемам ЖКХ белгородцы не могут обратиться к губернатору. А активистам хотелось бы, чтобы глава региона тоже устраивал прямые линии и узнавал о проблемах от людей, а не из отчётов чиновников.
Роман Морковский из села Верхопенье − начинающий блогер. Мальчик обращает внимание на мусор в местах массового отдыха. Видео с его канала набрало много просмотров, и в комментариях белгородцы жаловались, что такая проблема есть у многих. По словам Романа, мусор в селе вывозят один раз в неделю, а с улиц убрали все контейнеры.
− Владимир Владимирович, может, Вас услышат местные власти и решат проблемы с мусором, − Роман Морковский.
После обращения работников Белгородского НПЗ уже пострадал директор предприятия, который не только был задержан – его имущество арестовали. Прямая линия президента начала работать задолго до её начала.
Уже после задержания руководителя его подчинённые записали повторное видеообращение, где назвали виновными в невыплате зарплаты московских владельцев предприятия. Но у Следственного комитета, видимо, другая информация.
Напомним, прямая линия с президентом состоится 20 июня. Вопросы можно задавать заранее и до конца эфира.
В редакцию поступает много звонков с просьбой рассказать, как можно отправить сообщение главе государства. Мы подготовили подробную инструкцию.