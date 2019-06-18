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Posted 18 июня 2019, 17:54

Published 18 июня 2019, 17:54

Modified 20 августа 2024, 00:28

Updated 20 августа 2024, 00:28

В Белгородском городском Совете появятся два новых депутата

В Белгородском городском Совете появятся два новых депутата

18 июня 2019, 17:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Об этом стало известно на тринадцатой сессии Белгородского городского Совета.

Свои полномочия досрочно прекратили депутаты по одномандатным избирательным округам № 2 и № 3. 25 декабря 2018 года депутатского мандата лишили члена фракции КПРФ Игоря Джепу из-за ухода на службу в армии. С 1 мая сложил депутатские полномочия Андрей Мухартов. Он перешёл на должность заместителя мэра Белгорода.

В связи с этим депутаты Белгородского городского Совета единогласно назначили дополнительные выборы, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законом, дополнительные выборы проводят не позднее чем через 1 год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, а решение о назначении депутата должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

На дополнительные выборы депутатов горсовета потратят свыше 2,3 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Новости#Политика#Новости Белгорода#Белгородский городской совет#Дополнительные выборы#Андрей Мухартов
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