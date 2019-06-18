В Белгородском городском Совете появятся два новых депутата

Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законом, дополнительные выборы проводят не позднее чем через 1 год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, а решение о назначении депутата должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.