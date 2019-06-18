В Белгородском городском Совете появятся два новых депутата

Posted 18 июня 2019, 17:54
Published 18 июня 2019, 17:54
Modified 20 августа 2024, 00:28
Updated 20 августа 2024, 00:28
Свои полномочия досрочно прекратили депутаты по одномандатным избирательным округам № 2 и № 3. 25 декабря 2018 года депутатского мандата лишили члена фракции КПРФ Игоря Джепу из-за ухода на службу в армии. С 1 мая сложил депутатские полномочия Андрей Мухартов. Он перешёл на должность заместителя мэра Белгорода.
В связи с этим депутаты Белгородского городского Совета единогласно назначили дополнительные выборы, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законом, дополнительные выборы проводят не позднее чем через 1 год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, а решение о назначении депутата должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.