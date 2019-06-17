В Старом Осколе начали борьбу с дикими пляжами

Но и на «официальных» пляжах, и даже на базах отдыха необходимо соблюдать осторожность. А родителям — не оставлять детей без присмотра. На днях на одной из баз отдыха четырёхлетний мальчик упал в глубокий бассейн. Родственников рядом не оказалось. Трагедии удалось избежать лишь благодаря грамотным действиям отдыхающих. Данил Туманов бросился в воду и достал малыша, который к этому моменту уже не дышал, а Богдан Бартель сумел реанимировать ребёнка. Об этом происшествии сообщил Девятый канал.