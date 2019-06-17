В Старом Осколе начали борьбу с дикими пляжами

Posted 17 июня 2019, 06:44
Published 17 июня 2019, 06:44
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
На днях в старооскольских соцсетях сообщили, что бесплатный пляж возле базы отдыха «Лебедь» перекопали, затруднив доступ к водохранилищу. Автор поста считает: это сделано для того, чтобы вынудить жителей посещать платные пляжи. К аналогичным выводам пришли и участники обсуждения темы в «Одноклассниках».
Однако вскоре выяснилось, что руководство базы отдыха, которая принадлежит Лебединскому ГОКу, к земельным работам на диком пляже отношения не имеет. Перекопанная территория является собственностью муниципалитета.
Власти округа в свою очередь сослались на МЧС, указав: доступ отдыхающих к местам, не предназначенным для купания, решено ограничить, чтобы уменьшить число несчастных случаев на воде.
Отметим: данный пляж находится за городом, примерно в пяти километрах от поста санитарного контроля на въезде в Старый Оскол. Он расположен между базами отдыха «Лебедь» и «Металлург», где есть оборудованные пляжи. Посещать их бесплатно могут все желающие.
Правда, администратор на ресепшене базы отдыха «Лебедь» огорошил. На телефонный вопрос рядового горожанина — можно ли будет воспользоваться пляжем — ответил: бесплатно отдыхать здесь могут только работники предприятия, по пропускам.
А вот на «Металлурге» сообщили, что действительно рады всем и за вход на пляж денег не берут. Заплатить придётся, если вы решите взять напрокат шезлонг или арендовать беседку с мангалом (вне оборудованных мест жарить шашлыки запрещено).
По информации, опубликованной Роспотребнадзором, ни один из общедоступных городских пляжей в Старом Осколе ещё не получил разрешительной документации. Положительные санэпидзаключения выданы только местам для купания на территории ряда баз отдыха.
С наступлением жаркой погоды на старооскольских водоёмах произошло несколько несчастных случаев. 13 июня в реке Оскол, недалеко от базы байдарочников на улице 17 Героев, утонул 26-летний мужчина. Пресс-служба МЧС пока не опубликовала официальную информацию. А очевидцы рассказывают: молодой человек прыгнул с моста и, выплывая, запутался в камышах. На его крики отреагировали отдыхающие: вытащили из воды и попытались оказать первую помощь. К сожалению, безуспешно. Прибывшим на вызов врачам оставалось только зафиксировать смерть.
Но и на «официальных» пляжах, и даже на базах отдыха необходимо соблюдать осторожность. А родителям — не оставлять детей без присмотра. На днях на одной из баз отдыха четырёхлетний мальчик упал в глубокий бассейн. Родственников рядом не оказалось. Трагедии удалось избежать лишь благодаря грамотным действиям отдыхающих. Данил Туманов бросился в воду и достал малыша, который к этому моменту уже не дышал, а Богдан Бартель сумел реанимировать ребёнка. Об этом происшествии сообщил Девятый канал.