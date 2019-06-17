bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2019, 06:44

Published 17 июня 2019, 06:44

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

В Старом Осколе начали борьбу с дикими пляжами

В Старом Осколе начали борьбу с дикими пляжами

17 июня 2019, 06:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Бесплатный пляж возле базы отдыха «Лебедь» перекопали, затруднив доступ к водохранилищу. Власти надеются, что такие меры помогут уменьшить число несчастных случаев на воде в местах, не предназначенных для купания. Но и на базах отдыха бывают ЧП.

На днях в старооскольских соцсетях сообщили, что бесплатный пляж возле базы отдыха «Лебедь» перекопали, затруднив доступ к водохранилищу. Автор поста считает: это сделано для того, чтобы вынудить жителей посещать платные пляжи. К аналогичным выводам пришли и участники обсуждения темы в «Одноклассниках».

Однако вскоре выяснилось, что руководство базы отдыха, которая принадлежит Лебединскому ГОКу, к земельным работам на диком пляже отношения не имеет. Перекопанная территория является собственностью муниципалитета.

Власти округа в свою очередь сослались на МЧС, указав: доступ отдыхающих к местам, не предназначенным для купания, решено ограничить, чтобы уменьшить число несчастных случаев на воде.

Отметим: данный пляж находится за городом, примерно в пяти километрах от поста санитарного контроля на въезде в Старый Оскол. Он расположен между базами отдыха «Лебедь» и «Металлург», где есть оборудованные пляжи. Посещать их бесплатно могут все желающие.

Правда, администратор на ресепшене базы отдыха «Лебедь» огорошил. На телефонный вопрос рядового горожанина — можно ли будет воспользоваться пляжем — ответил: бесплатно отдыхать здесь могут только работники предприятия, по пропускам.

А вот на «Металлурге» сообщили, что действительно рады всем и за вход на пляж денег не берут. Заплатить придётся, если вы решите взять напрокат шезлонг или арендовать беседку с мангалом (вне оборудованных мест жарить шашлыки запрещено).

По информации, опубликованной Роспотребнадзором, ни один из общедоступных городских пляжей в Старом Осколе ещё не получил разрешительной документации. Положительные санэпидзаключения выданы только местам для купания на территории ряда баз отдыха.

С наступлением жаркой погоды на старооскольских водоёмах произошло несколько несчастных случаев. 13 июня в реке Оскол, недалеко от базы байдарочников на улице 17 Героев, утонул 26-летний мужчина. Пресс-служба МЧС пока не опубликовала официальную информацию. А очевидцы рассказывают: молодой человек прыгнул с моста и, выплывая, запутался в камышах. На его крики отреагировали отдыхающие: вытащили из воды и попытались оказать первую помощь. К сожалению, безуспешно. Прибывшим на вызов врачам оставалось только зафиксировать смерть.

Но и на «официальных» пляжах, и даже на базах отдыха необходимо соблюдать осторожность. А родителям — не оставлять детей без присмотра. На днях на одной из баз отдыха четырёхлетний мальчик упал в глубокий бассейн. Родственников рядом не оказалось. Трагедии удалось избежать лишь благодаря грамотным действиям отдыхающих. Данил Туманов бросился в воду и достал малыша, который к этому моменту уже не дышал, а Богдан Бартель сумел реанимировать ребёнка. Об этом происшествии сообщил Девятый канал.

Материалы по теме
На пруду Болтушка в Белгороде оборудуют пляжТри пляжа в Белгородской области готовы к купальному сезонуНа центральном пляже Белгорода разрешил купаться Роспотребнадзор
#Новости#Город#Старый Оскол#База отдыха#Пляж#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Металлург#Лебедь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика