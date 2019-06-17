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Posted 17 июня 2019, 13:52

Published 17 июня 2019, 13:52

Modified 20 августа 2024, 05:26

Updated 20 августа 2024, 05:26

Безопасностью детей в выходные пренебрегли 118 белгородских водителей

Безопасностью детей в выходные пренебрегли 118 белгородских водителей

17 июня 2019, 13:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Нарушение пдд
За выходные дни белгородские автоинспекторы выявили свыше 1,5 тыс. нарушений ПДД.

Так, с 14 по 16 июня пьяными за руль сели 43 человека – их отстранили от управления за наличие алкоголя в крови или отказ от медосвидетельствования. Трое ранее лишались прав по различным статьям КоАП, а в отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление авто в нетрезвом виде.

Преимущество пешеходам не предоставили 244 автовладельца, при этом за игнорирование «зебры» были наказаны 196 человек. Правила перевозки детей нарушили 118 водителей.

За сильную тонировку штрафы получили 260 собственников авто. На полосу встречного движения выехали 32 человека, за что и были наказаны, уточнили в региональной Госавтоинспекции.

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