Безопасностью детей в выходные пренебрегли 118 белгородских водителей

Так, с 14 по 16 июня пьяными за руль сели 43 человека – их отстранили от управления за наличие алкоголя в крови или отказ от медосвидетельствования. Трое ранее лишались прав по различным статьям КоАП, а в отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление авто в нетрезвом виде.