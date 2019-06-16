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Posted 16 июня 2019, 13:31

Published 16 июня 2019, 13:31

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Москве участники протестной акции потребовали изменить статью о наркотиках

16 июня 2019, 13:31
Фото: видео youtube
В Москве на митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова, организованный городским Союзом журналистов и сотрудниками российских государственных каналов, вышло более 1,6 тысячи человек. Мероприятие состоялось в воскресенье, 16 июня.

Владимир Соловьёв — один из организаторов акции и председатель Союза журналистов РФ — сказал, что после освобождения Ивана Голунова россияне начали жить в новом государстве. Соловьёв подчеркнул важность этого митинга. Об этом пишет «Интерфакс».

Дело Голунова касается не только всех сотрудников средств массовой информации, но и простых граждан, отметил Соловьёв и призвал внести изменения в законодательство, чтобы силовики перестали ломать жизни людей.

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой, власть должна пересмотреть статью 228 УК РФ. Она добавила, что журналистам не нужны какие-то особые права — они просят таких же, как у всех россиян.

Во вторник, 11 июня, правоохранители освободили Ивана Голунова из-под домашнего ареста в связи с закрытием уголовного дела. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его одобрить увольнение двух генерал-майоров полиции — Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, которые руководили антинаркотической политикой в Москве.

#Новости#Общество
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