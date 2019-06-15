bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2019, 18:34

Published 15 июня 2019, 18:34

Modified 20 августа 2024, 01:46

Updated 20 августа 2024, 01:46

Почти четыре квартиры можно снять в Белгороде вместо одной в Москве

Почти четыре квартиры можно снять в Белгороде вместо одной в Москве

15 июня 2019, 18:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Рейтинг
Съём жилья в Белгороде обходится в среднем в 13 597 рублей. Это в 3,8 раза меньше среднего столичного прайса.

Белгород расположился на 23-м месте в рейтинге российских городов с населением более 300 тыс. человек по средней арендной ставке на жильё в месяц. По данным портала «Мир квартир», белгородцы платят за съёмную квартиру в среднем чуть меньше 13,6 тыс. рублей.

Аренда квартиры в Москве обходится в 51 385 рублей в месяц. Получается, что на эту сумму в Белгороде можно снять почти четыре квартиры.

В Чебоксарах, Магнитогорске и Волжском за жильё можно отдать меньше 10 тыс. рублей в месяц. Из ближайших к Белгороду городов ниже ставка в Курске, Орле и Брянске – там квартира обходится в 11,3–11,6 тыс. рублей в месяц. Близки к Белгороду по ценам Кемерово, Барнаул, Владимир и Тольятти.

Самое дорогое после Москвы жильё сдаётся в Сочи. Там на одну московскую по стоимости приходится всего 1,2 квартиры. Чуть ниже цены в Санкт-Петербурге, Севастополе и Симферополе.

Напомним, в апреле Белгород возглавил список городов ЦФО, кроме Москвы и Московской области, с самой дорогой продаваемой квартирой на вторичном рынке жилья. Двухуровневую квартиру площадью 270 м² на Свято-Троицком бульваре продавали за 45 млн рублей.

Материалы по теме
Аренда однокомнатной квартиры в Белгороде подешевела на 4,8% за годКвартира в Белгороде окупается в среднем за 18 лет сдачи в арендуМать троих детей в Белгороде осуждена за сдачу в аренду чужих квартир
#Новости#Экономика#Квартира#Рейтинг#Жилье#Аренда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика