Почти четыре квартиры можно снять в Белгороде вместо одной в Москве

В Чебоксарах, Магнитогорске и Волжском за жильё можно отдать меньше 10 тыс. рублей в месяц. Из ближайших к Белгороду городов ниже ставка в Курске, Орле и Брянске – там квартира обходится в 11,3–11,6 тыс. рублей в месяц. Близки к Белгороду по ценам Кемерово, Барнаул, Владимир и Тольятти.