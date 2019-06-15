Почти четыре квартиры можно снять в Белгороде вместо одной в Москве

Posted 15 июня 2019, 18:34
Published 15 июня 2019, 18:34
Modified 20 августа 2024, 01:46
Updated 20 августа 2024, 01:46
Белгород расположился на 23-м месте в рейтинге российских городов с населением более 300 тыс. человек по средней арендной ставке на жильё в месяц. По данным портала «Мир квартир», белгородцы платят за съёмную квартиру в среднем чуть меньше 13,6 тыс. рублей.
Аренда квартиры в Москве обходится в 51 385 рублей в месяц. Получается, что на эту сумму в Белгороде можно снять почти четыре квартиры.
В Чебоксарах, Магнитогорске и Волжском за жильё можно отдать меньше 10 тыс. рублей в месяц. Из ближайших к Белгороду городов ниже ставка в Курске, Орле и Брянске – там квартира обходится в 11,3–11,6 тыс. рублей в месяц. Близки к Белгороду по ценам Кемерово, Барнаул, Владимир и Тольятти.
Самое дорогое после Москвы жильё сдаётся в Сочи. Там на одну московскую по стоимости приходится всего 1,2 квартиры. Чуть ниже цены в Санкт-Петербурге, Севастополе и Симферополе.
Напомним, в апреле Белгород возглавил список городов ЦФО, кроме Москвы и Московской области, с самой дорогой продаваемой квартирой на вторичном рынке жилья. Двухуровневую квартиру площадью 270 м² на Свято-Троицком бульваре продавали за 45 млн рублей.