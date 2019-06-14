Продукты с молоком с 1 июля поставят в магазинах отдельно от продуктов с заменителями

Posted 14 июня 2019, 07:43
Published 14 июня 2019, 07:43
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Соответствующие изменения вносит постановление кабмина страны от 28 января этого года. С 1 июля продавцы обязаны выкладывать эти продукты так, чтобы покупатель мог визуально их отделить от других товаров.
В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что раздельное размещение молочки в зависимости от её состава позволит упростить выбор. К примеру, потребитель может быстрее найти продукты без заменителя молочного жира или определить, где стоят молокосодержащие товары.
Надпись «продукты без заменителя молочного жира» должна отвечать общим требованиям предоставления продавцом данных о товарах. Контролировать исполнение новых правил будет Роспотребнадзор.