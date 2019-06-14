Главное
Все новости
Голодные игры: как пообедать на работе без «вкусной» еды
14 июня 2019, 14:28
Врач-диетолог дал рекомендации по питанию в офисных условиях.
Рассказываем, чем можно перекусить на работе и как правильно разогреть свой обед.
Материалы по теме
Расхитительница пайков: ещё раз о школьном питании
Продукты с молоком с 1 июля поставят в магазинах отдельно от продуктов с заменителями
#Качество продуктов
#Обед
#Продукты питания
#Продукт
#Офис
#Продукты
#Еда
#Видео
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59