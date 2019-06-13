Россия – Кипр: предматчевые расклады и главные интриги

Также очень правильным решением было проводить матчи национальной команды в регионах. Топовые поединки, конечно, будут сыграны в Москве и Санкт-Петербурге, но против более скромных сборных российские футболисты получают народную любовь в других городах.
В Лиге наций, прямо скажем, получилось далеко не всё, что хотелось и планировалось. Хорошие матчи против Турции соседствовали с менее хорошими выступлениями против Швеции. Скандинавы нас в итоге и опередили.
В отборочном цикле к Евро-2020 всё началось так, как и должно было. Бельгия оказалась нашей сборной не по зубам. А Казахстан и Сан-Марино проиграны без каких-либо проблем. Благодаря этому сейчас именно россияне с 14 голами – самая результативная команда отборочного цикла. Более десяти пока на счету ещё только Италии − кстати, сборной, которая тоже только начинает свой путь возвращения к былому величию.
Кстати, в шести последних сыгранных Россией встречах только однажды забить могли обе стороны. Произошло это как раз в проигранном бельгийцам поединке в Брюсселе.
В 21-м веке между собой сборные сыграли только один раз. Тогда россияне одержали победу с минимальным счётом.
У Кипра в семи прошлых официальных встречах только одна победа − как раз над Сан-Марино. В рамках Лиги наций сборная также выступила не особо-то хорошо. Обыграть удалось только Словению, а поражений набралось три штуки.
Помимо Сан-Марино в квалификации к чемпионату Европы команда успела сыграть с Голландией и Бельгией. В обоих случаях набрать очков не удалось. И если с лидерами группы это было объяснимо, то вот британцев переиграть нужно было, если Кипр рассчитывает побороться за вторую строчку в группе.
Тут всё ясно и понятно. Разумеется, россияне – фавориты. И тут мы переходим к следующим по популярности вариантам…
Это уже гораздо более интересные варианты ставок. И если первый выглядит вполне логичным – всё-таки россияне должны одерживать уверенную победу − то со вторым могут возникнуть проблемы. Возможно, возврат вполне реален, а вот касательно прохода – большой вопрос. В последних девяти официальных встречах Кипр ни разу не проигрывал в три или более мяча.
Сборная России занимает второе место в группе. Кипр четвёртый и отстаёт ровно на три балла. Правда, пока основной соперник нашей сборной за вторую строчку в отборочной группе – шотландцы.
Россия предсказуемо уступила в столице Бельгии бронзовым призёрам чемпионата мира, прошедшего прошлым летом. Затем легко и непринуждённо были повержены Казахстан и Сан-Марино. Пожалуй, Кипр − сборная примерно схожего с казахстанцами уровня.
Российской команде необходимо закрепиться на второй строчке, чтобы спокойно подходить к играм против Шотландии, которая пока выглядит прямым конкурентом, если смотреть на очки. Правда, и британцы – сборная уровня того же Казахстана.
Кипр после победы над Сан-Марино уступил Бельгии и Шотландии. Правда, в обоих случаях пропустил только по два мяча. Легко с ними не будет, но и сложности возникнут только в том случае, если сами себе их привезём.