Россия – Кипр: предматчевые расклады и главные интриги

В отборочном цикле к Евро-2020 всё началось так, как и должно было. Бельгия оказалась нашей сборной не по зубам. А Казахстан и Сан-Марино проиграны без каких-либо проблем. Благодаря этому сейчас именно россияне с 14 голами – самая результативная команда отборочного цикла. Более десяти пока на счету ещё только Италии − кстати, сборной, которая тоже только начинает свой путь возвращения к былому величию.