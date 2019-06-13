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«Ленэнерго» восстановило подачу электричества в парке «Диво остров»

13 июня 2019, 20:11
Фото: rosseti.ru/press
Специалисты ПАО «Ленэнерго» успешно провели восстановительные работы после технологическогой аварии. Благодаря этому потребители Крестовского острова снова начали получать электроэнергию в прежнем объеме уже в 19:22 по московскому времени.

Как информируют «Новые известия», нарушение произошло на подстанции 110 кВ «Крестовская» в процессе проведения плановых работ. О дате их начала были заранее оповещены потребители и администрация. В результате электроснабжение было временно отключено в четырех многоквартирных домах и промзоне Петроградского района.

Кроме этого, был отмечен сбой в подаче электроэнергии на один из аттракционов парка «Диво остров». Он был оперативно подключен к дизельно-генераторной установке. Такое резервное питание имеется у всех аттракционов парка.

Специалистами «Ленэнерго» были в кратчайшие сроки проведены все необходимые восстановительные работы.

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