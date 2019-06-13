«Ленэнерго» восстановило подачу электричества в парке «Диво остров»

Как информируют «Новые известия», нарушение произошло на подстанции 110 кВ «Крестовская» в процессе проведения плановых работ. О дате их начала были заранее оповещены потребители и администрация. В результате электроснабжение было временно отключено в четырех многоквартирных домах и промзоне Петроградского района.
Кроме этого, был отмечен сбой в подаче электроэнергии на один из аттракционов парка «Диво остров». Он был оперативно подключен к дизельно-генераторной установке. Такое резервное питание имеется у всех аттракционов парка.
Специалистами «Ленэнерго» были в кратчайшие сроки проведены все необходимые восстановительные работы.