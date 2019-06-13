Белгородским омбудсменом по правам человека на пять лет станет Александр Панин

Кандидатуру Александра Панина депутатам Белгородской областной Думы на 35-м заседании представила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Истёк срок полномочий уполномоченного по правам человека в Белгородской области. Согласно действующему законодательству на ваше рассмотрение выносится кандидатура Панина Александра Григорьевича для назначения на соответствующую должность.Ольга Павлова
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил назначить Александра Панина уполномоченным по правам человека в регионе. Кандидатуру предварительно согласовали с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.
Ранее его кандидатуру одобрили депутаты Белгородской областной Думы на совместном заседании комитетов по законодательству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.
На заседании народные избранники единогласно поддержали идею назначить Александра Панина на должность на пять лет. Это будет его третий срок на посту.
Перед вступлением в должность Александр Панин принёс присягу.
Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской области, справедливостью и голосом совести. Спасибо за высокое доверие. Собираюсь своим добросовестным трудом оправдать это доверие.Александр Панин
Напомним, Панин стал белгородским омбудсменом по правам человека в апреле 2015 года. Он сменил Николая Шатохина. В 2016 году был переизбран на три года.