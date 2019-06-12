Подросток с ожогами 80 % тела скончался в Алексеевке Белгородской области

Напомним, трагедия произошла в ночь на 4 июня, когда два подростка гуляли на территории железнодорожного вокзала г. Алексеевка и решили сделать эффектное селфи на крыше локомотива. Там их ударило сильным разрядом тока: один мальчик получил 25 % ожогов тела, второй – 80. В шоковом состоянии они добрались домой, откуда уже вызвали скорую.