Подросток с ожогами 80 % тела скончался в Алексеевке Белгородской области

Posted 12 июня 2019, 18:34
Published 12 июня 2019, 18:34
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Напомним, трагедия произошла в ночь на 4 июня, когда два подростка гуляли на территории железнодорожного вокзала г. Алексеевка и решили сделать эффектное селфи на крыше локомотива. Там их ударило сильным разрядом тока: один мальчик получил 25 % ожогов тела, второй – 80. В шоковом состоянии они добрались домой, откуда уже вызвали скорую.
Неделю подросток с ожогами 80 % тела находился в критическом состоянии, его не смогли перевезти ни в Нижний Новгород, где находится специализированный ожоговый центр, ни в Белгород, так как пациент просто не пережил бы дорогу. 12 июня он скончался.
Мальчик был сиротой, родом из Красногвардейского района, учился в агротехническом колледже в Алексеевке, снимал там жильё.