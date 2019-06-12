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Posted 12 июня 2019, 18:34

Published 12 июня 2019, 18:34

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Подросток с ожогами 80 % тела скончался в Алексеевке Белгородской области

Подросток с ожогами 80 % тела скончался в Алексеевке Белгородской области

12 июня 2019, 18:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Перевезти в ожоговый центр его так и не смогли из-за критического состояния. Смерть наступила 12 июня в 09:20.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 4 июня, когда два подростка гуляли на территории железнодорожного вокзала г. Алексеевка и решили сделать эффектное селфи на крыше локомотива. Там их ударило сильным разрядом тока: один мальчик получил 25 % ожогов тела, второй – 80. В шоковом состоянии они добрались домой, откуда уже вызвали скорую.

Неделю подросток с ожогами 80 % тела находился в критическом состоянии, его не смогли перевезти ни в Нижний Новгород, где находится специализированный ожоговый центр, ни в Белгород, так как пациент просто не пережил бы дорогу. 12 июня он скончался.

Мальчик был сиротой, родом из Красногвардейского района, учился в агротехническом колледже в Алексеевке, снимал там жильё.

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