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Posted 11 июня 2019, 08:15

Published 11 июня 2019, 08:15

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Врач-реаниматолог: Мальчика с ожогами попытаемся спасти в Белгороде

Врач-реаниматолог: Мальчика с ожогами попытаемся спасти в Белгороде

11 июня 2019, 08:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Получившего ожоги 80 % тела 17-летнего парня пробуют перевезти из Алексеевки в Белгородскую детскую областную клиническую больницу. Если его состояние стабилизируется, дальше его могут отправить в ожоговый центр.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации детской областной больницы Сергей Мощенков рассказал ИА «Бел.Ру», почему получившего ожоги молодого человека до сих пор не перевели из районной больницы и как врачи будут бороться за сохранение его жизни.

Сегодня будет предпринята попытка перевезти его в Белгород?

Машина как раз сейчас выезжает (в 9:00 – ред.) в сопровождении реаниматолога, комбустиолога. У ребёнка 80 % ожога, сейчас он, на восьмой день, находится в стадии полиурии. Ребёнок крайне тяжёлый, находится на аппаратном дыхании. Вчера на место выезжала бригада, сделала операцию – наложила трахеостомическую трубку, чтобы легче отрабатывать.

Вчера сразу после операции его не было возможности забрать в Белгород?

Вчера хотели сделать попытку транспортировать, но после операции не стали его трогать, чтобы стабилизировать состояние. В стадии полиурии ухудшение может быть в любой момент. По объёму ожога – состояние очень тяжёлое. Бригада едет, мы настроены переводить его, но врачи будут решать на месте. Если смогут сделать – будут делать. Попытку мы сделаем, а дальше покажет время.

Несчастный случай произошёл 4 июня. Почему его не перевозили в Белгород раньше?

Сложность в том, что в шоковом состоянии ребёнок не транспортируется. Обычно ожоговые больные как минимум трое суток выводятся из шока на месте, в зависимости от тяжести состояния. Иначе во время транспортировки можно его потерять. Мы и сейчас от этого не застрахованы.

Насколько мы понимаем, его лечение и содержание в районной больнице корректировали белгородские врачи?

Он не находился в лесу – он находился в реанимации в центральной районной больнице, где получал адекватное лечение в согласовании с комбустиологами и реаниматологами. Из этого не надо создавать какой-то проблемы.

Что будет дальше?

Следующий этап – попытка перевезти его к нам. Хотя, по идее, он должен переводиться в специализированный ожоговый центр. Но как я понял, Нижний Новгород им отказал. Плюс всё упирается в то, что он ещё ребёнок, пусть и взрослый. Поэтому будем перевозить в детскую областную больницу.

Больница готова его принять?

Да, ему выделили отдельную диализную комнату, со специальной кроватью, антипролежневыми матрасами, аппаратом искусственной вентиляции лёгких. На данную патологию в Белгороде есть свои специалисты, но он нуждается в переводе в специальное отделение, где ему будут оказывать высококвалифицированную специализированную помощь при ожоговой болезни. Дальше будет решаться этот вопрос. Или мы будем созваниваться с Нижним Новгородом, или ещё кто-то. Будет зависеть от его состояния. Если возможность будет, будем переводить ребёнка на лечение дальше.

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