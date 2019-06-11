Врач-реаниматолог: Мальчика с ожогами попытаемся спасти в Белгороде

Posted 11 июня 2019, 08:15
Published 11 июня 2019, 08:15
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации детской областной больницы Сергей Мощенков рассказал ИА «Бел.Ру», почему получившего ожоги молодого человека до сих пор не перевели из районной больницы и как врачи будут бороться за сохранение его жизни.
Сегодня будет предпринята попытка перевезти его в Белгород?
Машина как раз сейчас выезжает (в 9:00 – ред.) в сопровождении реаниматолога, комбустиолога. У ребёнка 80 % ожога, сейчас он, на восьмой день, находится в стадии полиурии. Ребёнок крайне тяжёлый, находится на аппаратном дыхании. Вчера на место выезжала бригада, сделала операцию – наложила трахеостомическую трубку, чтобы легче отрабатывать.
Вчера сразу после операции его не было возможности забрать в Белгород?
Вчера хотели сделать попытку транспортировать, но после операции не стали его трогать, чтобы стабилизировать состояние. В стадии полиурии ухудшение может быть в любой момент. По объёму ожога – состояние очень тяжёлое. Бригада едет, мы настроены переводить его, но врачи будут решать на месте. Если смогут сделать – будут делать. Попытку мы сделаем, а дальше покажет время.
Несчастный случай произошёл 4 июня. Почему его не перевозили в Белгород раньше?
Сложность в том, что в шоковом состоянии ребёнок не транспортируется. Обычно ожоговые больные как минимум трое суток выводятся из шока на месте, в зависимости от тяжести состояния. Иначе во время транспортировки можно его потерять. Мы и сейчас от этого не застрахованы.
Насколько мы понимаем, его лечение и содержание в районной больнице корректировали белгородские врачи?
Он не находился в лесу – он находился в реанимации в центральной районной больнице, где получал адекватное лечение в согласовании с комбустиологами и реаниматологами. Из этого не надо создавать какой-то проблемы.
Что будет дальше?
Следующий этап – попытка перевезти его к нам. Хотя, по идее, он должен переводиться в специализированный ожоговый центр. Но как я понял, Нижний Новгород им отказал. Плюс всё упирается в то, что он ещё ребёнок, пусть и взрослый. Поэтому будем перевозить в детскую областную больницу.
Больница готова его принять?
Да, ему выделили отдельную диализную комнату, со специальной кроватью, антипролежневыми матрасами, аппаратом искусственной вентиляции лёгких. На данную патологию в Белгороде есть свои специалисты, но он нуждается в переводе в специальное отделение, где ему будут оказывать высококвалифицированную специализированную помощь при ожоговой болезни. Дальше будет решаться этот вопрос. Или мы будем созваниваться с Нижним Новгородом, или ещё кто-то. Будет зависеть от его состояния. Если возможность будет, будем переводить ребёнка на лечение дальше.