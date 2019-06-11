Врач-реаниматолог: Мальчика с ожогами попытаемся спасти в Белгороде

Да, ему выделили отдельную диализную комнату, со специальной кроватью, антипролежневыми матрасами, аппаратом искусственной вентиляции лёгких. На данную патологию в Белгороде есть свои специалисты, но он нуждается в переводе в специальное отделение, где ему будут оказывать высококвалифицированную специализированную помощь при ожоговой болезни. Дальше будет решаться этот вопрос. Или мы будем созваниваться с Нижним Новгородом, или ещё кто-то. Будет зависеть от его состояния. Если возможность будет, будем переводить ребёнка на лечение дальше.