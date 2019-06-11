bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2019, 12:09

Published 11 июня 2019, 12:09

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Подростка с ожогами не смогли перевезти в Белгород из-за тяжёлого состояния

Подростка с ожогами не смогли перевезти в Белгород из-за тяжёлого состояния

11 июня 2019, 12:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
В областном департаменте здравоохранения заверили, что транспортировку осуществят сразу же, как только будут уверены, что пострадавший от удара током сможет перенести дорогу.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям, службы родовспоможения департамента здравоохранения Белгородской области Ирина Шишкина рассказала ИА «Бел.Ру», что тяжёлое состояние подростка не позволило перевезти его в Белгород.

- Состояние крайне тяжёлое, поэтому не забрали. Он не транспортабельный на сегодняшний момент. Иначе его бы давно перевезли, и сейчас тоже.

На вопрос, почему 17-летнего юношу планировали перевозить в детскую областную, а не в областную больницу Святителя Иоасафа, где есть своё ожоговое отделение, Шишкина ответила, что получившему ожог 80 % тела подростку ещё нет 18 лет, а областная детская больница – «учреждение третьего уровня». В таких медучреждениях оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.

Двоюродная сестра пострадавшего 4 июня от удара током на локомотиве грузового поезда в Алексеевке сообщила на странице в соцсети, что в центральную районную больницу приезжали две реанимационные бригады – одну из них родные молодого человека заказывали сами.

Материалы по теме
Подросток получил 60% ожога тела, когда делал селфи на железной дороге«Посоветовали ждать, когда умрёт»: 17-летнему парню из Алексеевки срочно нужна помощьВрач-реаниматолог: Мальчика с ожогами попытаемся спасти в Белгороде
#Евгений Грицков#Новости#Голосование по Конституции#Медицина#Алексеевка#Ожог#Подросток#Эксклюзив#Департамент здравоохранения#Удар током
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика