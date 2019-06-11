Подростка с ожогами не смогли перевезти в Белгород из-за тяжёлого состояния

Posted 11 июня 2019, 12:09
Published 11 июня 2019, 12:09
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Начальник отдела организации медицинской помощи детям, службы родовспоможения департамента здравоохранения Белгородской области Ирина Шишкина рассказала ИА «Бел.Ру», что тяжёлое состояние подростка не позволило перевезти его в Белгород.
- Состояние крайне тяжёлое, поэтому не забрали. Он не транспортабельный на сегодняшний момент. Иначе его бы давно перевезли, и сейчас тоже.
На вопрос, почему 17-летнего юношу планировали перевозить в детскую областную, а не в областную больницу Святителя Иоасафа, где есть своё ожоговое отделение, Шишкина ответила, что получившему ожог 80 % тела подростку ещё нет 18 лет, а областная детская больница – «учреждение третьего уровня». В таких медучреждениях оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.
Двоюродная сестра пострадавшего 4 июня от удара током на локомотиве грузового поезда в Алексеевке сообщила на странице в соцсети, что в центральную районную больницу приезжали две реанимационные бригады – одну из них родные молодого человека заказывали сами.