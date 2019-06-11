Подростка с ожогами не смогли перевезти в Белгород из-за тяжёлого состояния

На вопрос, почему 17-летнего юношу планировали перевозить в детскую областную, а не в областную больницу Святителя Иоасафа, где есть своё ожоговое отделение, Шишкина ответила, что получившему ожог 80 % тела подростку ещё нет 18 лет, а областная детская больница – «учреждение третьего уровня». В таких медучреждениях оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.