Noize MC выступил в поддержку Ивана Голунова

Известные люди выступили в поддержку обвиняемого в распространении наркотиков журналиста – расследователя Ивана Голунова. Видео с обращениями опубликовали на «Медузе».
Недоволен ситуацией и музыкант Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, который начинал творческую карьеру в Белгороде.
- То, что сейчас творится с этим человеком, с его делом – абсолютно недопустимо.
Иван Алексеев
В поддержку Ивана Голунова выступили Илья Азар, Максим Суханов, Земфира, Евгения Воскобойникова и другие известные люди. Ранее о задержании Голунова высказались российские политологи. Так, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что дело Ивана Голунова может привести к тому, что Россия «попадёт в красные списки, где журналистов, ведущих расследования, пытаются просто уничтожить».
Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист свою вину отрицает. В издании «Медуза» считают, что арест журналиста связан с его профессиональной деятельностью.
7 и 8 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и других городах прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова.
На Change.org опубликована петиция «Свободу журналисту Ивану Голунову – автору расследований коррупции!».