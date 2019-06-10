Noize MC выступил в поддержку Ивана Голунова

В поддержку Ивана Голунова выступили Илья Азар, Максим Суханов, Земфира, Евгения Воскобойникова и другие известные люди. Ранее о задержании Голунова высказались российские политологи. Так, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что дело Ивана Голунова может привести к тому, что Россия «попадёт в красные списки, где журналистов, ведущих расследования, пытаются просто уничтожить».