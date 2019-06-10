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Noize MC выступил в поддержку Ивана Голунова

10 июня 2019, 13:54
Фото: кадр из видео
Музыкант считает, что происходящее с журналистом – недопустимо.

Известные люди выступили в поддержку обвиняемого в распространении наркотиков журналиста – расследователя Ивана Голунова. Видео с обращениями опубликовали на «Медузе».

Недоволен ситуацией и музыкант Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, который начинал творческую карьеру в Белгороде.

- То, что сейчас творится с этим человеком, с его делом – абсолютно недопустимо.

Иван Алексеев

В поддержку Ивана Голунова выступили Илья Азар, Максим Суханов, Земфира, Евгения Воскобойникова и другие известные люди. Ранее о задержании Голунова высказались российские политологи. Так, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что дело Ивана Голунова может привести к тому, что Россия «попадёт в красные списки, где журналистов, ведущих расследования, пытаются просто уничтожить».

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист свою вину отрицает. В издании «Медуза» считают, что арест журналиста связан с его профессиональной деятельностью.

7 и 8 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и других городах прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова.

На Change.org опубликована петиция «Свободу журналисту Ивану Голунову – автору расследований коррупции!».

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#Новости#NOIZE MC#Иван алексеев#Поддержка#Иван Голунов#Общество
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