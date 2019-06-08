Российские политологи прокомментировали задержание журналиста Ивана Голунова

На мой взгляд, это очередной пример полного бардака, который у нас происходит, причём бардака профессионального. Пусть даже всем очевидно, что это всё сконструировано, но зачем размещать фотографию, с которой тебя тут же поймают за руку? Это просто глупо. И подобные фокусы действительно не украшают страну в глазах тех, кто сегодня приехал на Петербургский форум.Юлий Нисневич, политолог, доктор политических наук