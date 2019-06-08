Российские политологи прокомментировали задержание журналиста Ивана Голунова

Posted 8 июня 2019, 17:24
Published 8 июня 2019, 17:24
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств. Сам журналист отрицает причастность к наркотикам и говорит, что наркотики ему подбросили.
Его коллеги сразу высказали мнение, что задержание связано с профессиональной деятельностью Ивана Голунова.
Тем временем журналисты и общественники устроили серию одиночных пикетов, призывая освободить Ивана Голунова. Ситуацию «Новым известиям» прокомментировали политологи.
Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики, говорит, что подбрасывание наркотиков – это примитивные меры. По его словам, в России есть мем, когда человеку, который занимается чем-то важным, но в то же время и обличающим, говорят: «Что ты будешь делать, когда тебе подбросят наркотики?». Такие устоявшиеся мемы только нагнетают чувство беззащитности и бессилия среди граждан перед правоохранительными органами.
Дело Ивана Голунова может привести к тому, что государственная машина начнёт разрываться, разбалансировка системы отражается на самих исполнителях, а Россия рискует вновь попасть в красные списки, где журналистов, ведущих расследования, пытаются просто уничтожить. Нижняя часть системы в России перестаёт быть её идеологической составляющей, это просто исполнители заказа.Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики
Политолог уверен, что в России наблюдается «расслоение системы», когда глава государства Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме поднимает имидж России, а в то же время «низ этой системы» применяет к журналисту схему поимки рядового наркомана. Выхода из ситуации две: практика станет расхожей или общество даст отпор таким методам работы.
Доктор политических наук Юлий Нисневич считает это примером профессионального скандала.
На мой взгляд, это очередной пример полного бардака, который у нас происходит, причём бардака профессионального. Пусть даже всем очевидно, что это всё сконструировано, но зачем размещать фотографию, с которой тебя тут же поймают за руку? Это просто глупо. И подобные фокусы действительно не украшают страну в глазах тех, кто сегодня приехал на Петербургский форум.Юлий Нисневич, политолог, доктор политических наук
Он считает, что в задержании заинтересован кто-то из местных, а получилось, что локальный конфликт стал международным, когда за свободу Ивана выступило международное журналистское сообщество. Напомним, петицию «Свободу журналисту Ивану Голунову – автору расследований коррупции!» подписали более 48 тысяч человек. Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо «Немедленно освободить Ивана Голунова» в Министерство внутренних дел, Главное управление Министерства внутренних дел по городу Москве, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Его подписало более 3,5 тысячи журналистов, редакторов, продюсеров и других сотрудников массмедиа.
Юлий Нисневич связал задержание журналистов с «мусорными» протестами и протестами в Екатеринбурге, когда местная власть провоцировала протестные настроения на территориальном или профессиональном уровне, а позже конфликт приобретал политическую окраску.
Политолог Марк Урнов говорит, что ситуация, когда правоохранительное ведомство публикует фотографии, выдавая их за якобы сделанные с места обыска, говорит об играх за пределами закона. У него есть предположение, что это игра определённой группы людей, мнения с которой разошлись у Ивана и «кому он наступил на мозоль».
Большой протестной волны по поводу преследования Ивана Голунова я пока не вижу. Действительно, продемонстрирована журналистская солидарность, вышло много представителей этой профессии. Но поддержат ли это широкие народные массы - большой вопрос, скорее нет. Ощущения кипящего сознания, которое бурлит по стране, нет. Пока лишь в отдельных точках видны градусы напряжения, но не общенародная волна недовольства.Марк Урнов, политолог
Руководитель Фонда эффективной политики Глеб Павловский считает, что решение суда, который определяет меру пресечения, тождественно между выбором продолжать это сфальсифицированное дело или отступить.
Внутриполитический процесс сегодня почти тождественен разгулу силовых структур, управляющихся собственными интересами и интересами тех, кого они обслуживают на среднем уровне. А транзитом является усиление внешнеполитических амбиций власти, которые бросают в эту топку практически судьбу страны. В этой истории, истории с Голуновым – химически чистый эксперимент. Он показывает, что, если сохраняется такая развилка, сохраняется ставка центра на международные операции, то сама страна будет фактически отдана беспредельным бандам, состоящим отчасти из силовых структур, отчасти из настоящих бандитов и коррумпированных чиновников.Глеб Павловский, политолог, руководитель Фонда эффективной политики
Он, как и другие политологи, связывает события с международным форумом в Санкт-Петербурге. По его мнению, организаторы задержания не рассчитывали на внимание СМИ и считали, что медиа напишут только о выступлении главы государства. Произошло всё наоборот
Это маленькая зацепка, которая, возможно, заставит кого-то дать по рукам этой небольшой, но вредоносной коалиции врагов Ивана Голунова. Это будет маленькая, но важная победа, если это произойдёт. Но я не готов это предсказывать.Глеб Павловский, политолог, руководитель Фонда эффективной политики