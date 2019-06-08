Олег Полухин прокомментировал своё включение в состав ВАК

Posted 8 июня 2019, 05:30
Published 8 июня 2019, 05:30
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Напомним, в конце мая глава Белгородского университета Олег Полухин вошёл в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. Его кандидатуру одобрили в Правительстве России. ВАК обеспечивает государственную научную аттестацию. Комиссия избирается сроком на три года. 94 учёных избраны в новый состав впервые.
Среди членов ВАК – четверть составляют чиновники, кроме того, есть представители академических структур. Т. е. в составе аттестационной комиссии присутствуют ректоры не всех вузов страны.
Для нас это большая честь. Я говорю «нас», потому что избрание меня в состав ВАКа я расцениваю не как мои собственные достижения, а, прежде всего, как всё возрастающую репутацию нашего университета в научно-образовательном пространстве, российском и зарубежном.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Олег Полухин уверен, что это совокупный результат работы всего университета: сыграл свою роль и высокий уровень научных исследований, в т. ч. приходящихся на одного научно-педагогического работника, и развитие материальной базы, и последовательное и динамичное продвижение вуза в мировых рейтингах.
Кроме того, работа в ВАКе позволит перенимать лучший опыт и практики других вузов, поможет развитию и становлению диссоветов в Белгороде, появится возможность лоббирования интересов БелГУ.