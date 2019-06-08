Олег Полухин прокомментировал своё включение в состав ВАК

Для нас это большая честь. Я говорю «нас», потому что избрание меня в состав ВАКа я расцениваю не как мои собственные достижения, а, прежде всего, как всё возрастающую репутацию нашего университета в научно-образовательном пространстве, российском и зарубежном.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»