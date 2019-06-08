Что известно о задержании журналиста Ивана Голунова

Posted 8 июня 2019, 11:32
Published 8 июня 2019, 11:32
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Журналистское сообщество связывает задержание с профессиональной деятельностью Голунова. Он был автором громких расследований, в том числе о похоронном бизнесе, микрофинансовых организациях, которые обманом получают жильё должников, и мусорной проблеме. Редакция ИА «Бел.Ру» собрала сведения, известные к этому часу.
Задержание
По данным полиции, в рюкзаке Ивана нашли пять свёртков с порошком. Анализ показал, что это был метилэфедроном массой около 4 граммов, а в квартире – более 5 граммов кокаина (один свёрток и три пакета) и весы.
На журналиста завели уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ.
В правоохранительных органах опубликовали фотографии, сделанные при обследовании квартиры подозреваемого и при личном досмотре. Друг журналиста Александр Уржанов рассказал, что снимки не похожи на квартиру Голунова, где он бывал не один раз в гостях.
По данным издания, где работает журналист, наркотики ему подкинули (во время задержания он периодически терял из вида рюкзак). После задержания ему не разрешали обратиться к адвокату. В полиции не согласились взять у Голунова смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.
В показаниях Голунов указал, что во время освидетельствования был избит, скорую помощь оперативно ему не вызвали.
Следующие 24 часа
Протокол задержания был оформлен только утром 7 июня, около четырёх часов утра. Интересы Голунова защищает адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Причастность к наркотикам Голунов отрицает.
По словам Галины Тимченко, журналисту не давали есть и спать, всё время он находился в наручниках. Ему предъявлены обвинения. Голунову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Следственные действия длились больше суток — около 30 часов после задержания. За это время правоохранители провели допросы, экспертизы и очные ставки. Затем Голунова отвезли на медосвидетельствование. Там его осмотрели и написали, что у него ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску не зафиксировали, утверждает Голунов.
Сегодня, 8 июня, в Никулинском суде Москвы на заседании должны решить, какой будет мера пресечения для журналиста.
Поддержка коллег
Коллеги по цеху поддерживают Ивана Голунов и не верят в его причастность к делу. 7 и 8 июня в Петербурге и Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова. При этом полиция начала задержку одиночных митингующих.
На Change.org опубликована петиция «Свободу журналисту Ивану Голунову — автору расследований коррупции!». Её подписали более 23 тысяч человек.
Коллеги Голунова обновили фотографии своих профилей в знак поддержки Ивана.
Мне не угрожали, на меня не давили, если не считать того, что не давали никому позвонить. За две недели до случившегося были угрозы. Я хорошо понимаю, что со мной происходит, но нахожусь в нормальном состоянии. Когда адвокат приходит, вообще спокоен. Урывками узнаю о поддержке. Тут главная проблема – никакой связи с внешним миром. Вот, вы мне сейчас рассказали про поддержку, и я счастлив. Спасибо всем, для меня это очень важноИван Голунов