Защита кандидатской диссертации станет обязательным условием окончания аспирантуры

Posted 7 июня 2019, 12:53
Published 7 июня 2019, 12:53
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В БелГУ расширяют перечень направлений работы. Как пояснил ректор университета Олег Полухин, это делают исходя из потребностей рынка. Сегодня вуз – многопрофильное междисциплинарное объединение, где на стыке наук можно вести исследования, готовить различные образовательные программы. Это даёт определённые преимущества. Однако в общем объёме обучающихся 80 % занимают гуманитарии. Поэтому в первую очередь усилят инженерно-техническое направление, чтобы успешно конкурировать с другими вузами.
- Если вычленить из университета только наших инженерно-технических специалистов, то мы бы были по всем научным и исследовательским показателям в первой десятке в России. Мы приняли программу два года назад, последовательно её выполняем, концентрируем там финансы, создаём преференции для студентов.
Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
К 2020 году доля аспирантов и магистрантов БелГУ должна составлять не менее 20 % от общего количества обучающихся. Ректор уверен, что была допущена роковая ошибка, когда аспирантуру сделали третьей ступенью высшего образования. Потому что резко уменьшилось количество защит по окончании аспирантуры. Студенты получали диплом с громким названием, а диссертация никого не интересовала.
Но при всех этих издержках уровень защит в университете находится на отметке 53 %. В России этот показатель, к сожалению, 12-13 %. Сейчас уже есть проект закона, в соответствии с которым эта система будет отменена. И обязательным итогом обучения в аспирантуре станет защита кандидатской диссертации. Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
БелГУ участвует в федеральной программе экспорта образования. Перед вузом стоит задача к 2024 году в два раза увеличить число иностранных студентов. Сейчас в университете обучается порядка 3 тысяч иностранцев. Но Министерство образования ведёт свой подсчёт – в это число не включают ординаторов, аспирантов, подготовительный факультет. С такой методикой расчёта в БелГУ всего около 2 тысяч иноязычных слушателей.
Для вновь прибывших иностранных студентов на улице Студенческой построят студенческий городок, деньги на строительство (примерно 2 млрд рублей) готовы выделить из федерального бюджета. Место для общежития иностранцев уже определено.