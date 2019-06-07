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Posted 7 июня 2019, 09:25

Published 7 июня 2019, 09:25

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

В Белгородской области пересчитают все парковки общего пользования

В Белгородской области пересчитают все парковки общего пользования

7 июня 2019, 09:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Сведения будут обновлять ежеквартально.

Белгородские дорожники приступают к созданию реестра парковок, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения вне зависимости от их назначения и форм собственности.

Парковки опишут по 13 пунктам. Помимо адреса и GPS-координат, в реестр занесут данные о площади земельного участка, вместимости машин, укажут расписание работы, размер платы при наличии.

Владелец парковки обязан в течение месяца предоставлять сведения о любых изменениях на остановочном пункте. Общие сведения по всему реестру будут обновлять ежеквартально, они будут доступны на официальных сайтах муниципалитетов и региональной службы дорожников.

За парковки на региональных и межмуниципальных дорогах отвечает областное управление «Автодора». Остановки на дорогах местного значения пересчитывают уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Дороги#Реестр#Эксклюзив#Парковки
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