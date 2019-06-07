bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2019, 13:13

Published 7 июня 2019, 13:13

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

ГИБДД усилит «скрытый контроль» на дорогах Белгородской области

ГИБДД усилит «скрытый контроль» на дорогах Белгородской области

7 июня 2019, 13:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
С 7 июня автоинспекторы будут дежурить в усиленном режиме.

Госавтоинспекция объявила о рейдах на трассах региона. На дорогах Белгорода и области станет больше инспекторов, в помощь им выйдут участковые и общественники. Следить за порядком на трассах будут в том числе и ночью.

В наиболее людных местах, возле учебных заведений и пешеходных переходов организуют дополнительные посты.

Инспекторы будут искать пьяных или под воздействием наркотиков водителей, а «скрытый патруль» найдёт любителей выезжать на встречку. Проверка ожидает не только автовладельцев, но и мотоциклистов и велосипедистов. Пешеходов будут ловить на отсутствии световозвращателей на одежде.

Рейды в Белгородской области начинаются с 7 июня, сообщили в УМВД России по региону.

Сообщать о нарушениях ПДД можно по телефонам (4722) 26-42-30 или 352-832 (дежурные части ОВД и ГИБДД по Белгородской области).

Материалы по теме
Сотрудники ГИБДД тайно следят за перевозкой детей у школ БелгородаЗлостные нарушители ПДД попадут в «чёрный список» ГИБДДГИБДД: автомобилисты воспринимают штрафы «как плату за проезд»
#Новости#Общество#Белгородская область#Гибдд#Рейд#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика