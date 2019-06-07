ГИБДД усилит «скрытый контроль» на дорогах Белгородской области

Posted 7 июня 2019, 13:13
Published 7 июня 2019, 13:13
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Госавтоинспекция объявила о рейдах на трассах региона. На дорогах Белгорода и области станет больше инспекторов, в помощь им выйдут участковые и общественники. Следить за порядком на трассах будут в том числе и ночью.
В наиболее людных местах, возле учебных заведений и пешеходных переходов организуют дополнительные посты.
Инспекторы будут искать пьяных или под воздействием наркотиков водителей, а «скрытый патруль» найдёт любителей выезжать на встречку. Проверка ожидает не только автовладельцев, но и мотоциклистов и велосипедистов. Пешеходов будут ловить на отсутствии световозвращателей на одежде.
Рейды в Белгородской области начинаются с 7 июня, сообщили в УМВД России по региону.
Сообщать о нарушениях ПДД можно по телефонам (4722) 26-42-30 или 352-832 (дежурные части ОВД и ГИБДД по Белгородской области).