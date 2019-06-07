Белгородская организация потратит 500 тысяч рублей на бездомных

Социальную помощь оказывает благотворительное общество «Милосердие и забота». Эта межрегиональная общественная организация подсчитала, что за время своей работы они столкнулись только с 5 % бездомных белгородцев. Остальные 60 %, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, приехали к нам из других регионов России, ещё 35 % – граждане СНГ.