Белгородская организация потратит 500 тысяч рублей на бездомных

Posted 7 июня 2019, 04:30
Published 7 июня 2019, 04:30
Modified 20 августа 2024, 04:36
Updated 20 августа 2024, 04:36
Социальную помощь оказывает благотворительное общество «Милосердие и забота». Эта межрегиональная общественная организация подсчитала, что за время своей работы они столкнулись только с 5 % бездомных белгородцев. Остальные 60 %, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, приехали к нам из других регионов России, ещё 35 % – граждане СНГ.
В 2018 году в социально-реабилитационном центре на постоянной или временной основе проживало 511 человек, более 2 000 получили срочную социальную помощь. Волонтёры также организовывают для постояльцев первичную медицинскую помощь, санитарно-гигиенические услуги, восстанавливают документы, отправляют к прежнему (постоянному) месту жительства, ищут родственников и многое другое.
- Нерешительность и неспособность государственных структур создать механизм восстановления утраченных возможностей, достоинства и гражданских прав обездоленных заставляет действовать более активно и решительно тех людей, которые не могут спать спокойно дома, когда кому-то приходится спать на улице, − благотворительное общество «Милосердие и забота».
Организаторы планируют продолжать решать социальные проблемы бездомных и открыть филиал некоммерческой организации в Старом Осколе.
Деньги президентского гранта нужно освоить до конца этого года.