В Белгородской области инсценировали ограбление спецавтомобиля «Почты России»

Posted 5 июня 2019, 09:52
Published 5 июня 2019, 09:52
Modified 20 августа 2024, 04:35
Updated 20 августа 2024, 04:35
Утром 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на спецавтомобиль «Почты России». Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили пристёгнутого наручниками к двери машины водителя. Из служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 млн рублей.
После осмотра места преступления и анализа всех данных следователи пришли к выводу, что ограбление инсценировано.
Водитель спецавтомобиля, ранее судимый 60-летний мужчина, сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки денежных средств. В условленное время он подъехал к месту, где его ожидали сообщники. Они прокололи шины автомобиля, а чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, приковали подельника наручниками и слегка «разукрасили» его.
Инкассаторские мешки сообщники разделили между собой. Одного из подозреваемых задержали в Ракитянском районе, деньги он закопал возле дома своих знакомых. Другого злоумышленника остановили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
— Троим фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, − Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Большую часть похищенных денег уже обнаружили.