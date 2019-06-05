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Posted 5 июня 2019, 09:52

Published 5 июня 2019, 09:52

Modified 20 августа 2024, 04:35

Updated 20 августа 2024, 04:35

В Белгородской области инсценировали ограбление спецавтомобиля «Почты России»

В Белгородской области инсценировали ограбление спецавтомобиля «Почты России»

5 июня 2019, 09:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Борисовском районе водитель с сообщниками похитили более 4,5 млн рублей.

Утром 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на спецавтомобиль «Почты России». Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили пристёгнутого наручниками к двери машины водителя. Из служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 млн рублей.

После осмотра места преступления и анализа всех данных следователи пришли к выводу, что ограбление инсценировано.

Водитель спецавтомобиля, ранее судимый 60-летний мужчина, сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки денежных средств. В условленное время он подъехал к месту, где его ожидали сообщники. Они прокололи шины автомобиля, а чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, приковали подельника наручниками и слегка «разукрасили» его.

Инкассаторские мешки сообщники разделили между собой. Одного из подозреваемых задержали в Ракитянском районе, деньги он закопал возле дома своих знакомых. Другого злоумышленника остановили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

— Троим фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, − Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Большую часть похищенных денег уже обнаружили.

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#Новости#Происшествия#Почта россии#Автомобиль#Борисовка
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