В Белгородской области инсценировали ограбление спецавтомобиля «Почты России»

Водитель спецавтомобиля, ранее судимый 60-летний мужчина, сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки денежных средств. В условленное время он подъехал к месту, где его ожидали сообщники. Они прокололи шины автомобиля, а чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, приковали подельника наручниками и слегка «разукрасили» его.