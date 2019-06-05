НаукаДжаз и интеллектуальный спорт: какой тренд на отдых формируется в Белгороде

Posted 5 июня 2019, 06:43
Published 5 июня 2019, 06:43
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Грандиозный культурно-образовательный фестиваль #НаукаДжаз проходил на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» в первый день лета. Участники могли посетить лекции и мастер-классы от учёных Белгородского госуниверситета, выступления признанных и начинающих музыкантов, попробовать силы в битве роботов и сыграть в волейбол, бадминтон, фрисби, баскетбол, а также интеллектуальные виды спорта: шахматы и шашки. Кроме того, организаторы подготовили несколько досок для игры в нарды.
Человеческий мозг состоит из двух полушарий: левого и правого. Одно отвечает за чувственное восприятие, а другое является центром рассудочных манипуляций. Одно без другого не могут существовать, как не могут сосуществовать наука и искусство — джаз как яркий представитель искусства.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Джаз – это импровизация, это свобода. Это, можно сказать, оборотная сторона науки, которая не может развиваться без поиска, свободы. Мы сегодня занимаемся популяризацией науки. Неслучайно наш праздник проходит в День защиты детей. Сегодня их много здесь, на фестивале профессий, на наших интерактивных площадках. Нам нужно привлекать школьников к познанию науки.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Музыка и наука тесно связаны: они любят свободу, постоянно находятся в поиске и открывают новые грани человеческих возможностей. Неотъемлемой частью интеллектуального отдыха становится и спорт. Неслучайно, что даже в спорте есть интеллектуальные виды, которые требуют не меньших усилий, чем подвижные и силовые виды: упорных занятий, самообладания, решительности в следовании целям и способности мыслить нестандартно, чтобы победить соперника. Так же, как в науке и искусстве, спортсмен каждый день соревнуется с собой, делая себя лучше.
Федерация адаптивного спорта Белгородской области особое внимание уделяет популяризации спорта среди юных белгородцев. Поэтому на фестивале #НаукаДжаз был организован шахматный турнир поколений, в котором белгородцы могли попробовать свои силы в игре с талантливыми воспитанниками шахматных секций.
Я очень рад, что мы тоже стали частью этого замечательного фестиваля «Наука и Джаз» и оказали помощь с организацией интеллектуальной площадки с шахматами и шашками! Юные таланты демонстрировали свои навыки в этой замечательной, интересной игре. Я от всего сердца благодарю организаторов грандиозного фестиваля «Наука и Джаз» в Белгороде - Олега Николаевича Полухина, ректора НИУ «БелГУ», и Светлану Юрьевну Боруху, директора Белгородской государственной филармонии. Спасибо всей огромной и талантливой, креативной команде, которая вложила душу и сердце в этот грандиозный, масштабный проект. Вы подарили жителям и гостям нашего замечательного города уникальную возможность насладиться в изумительном месте прекрасными произведениями музыкального искусства, соединив это с интереснейшей образовательной программой!Сергей Фуглаев, президент Федерации адаптивного спорта, председатель профсоюза «Правда»
Сергей Иванович высоко отметил организацию фестиваля и поддержал идею сделать мероприятие традиционным, чтобы популяризировать в Белгороде любовь к интеллектуальному отдыху.