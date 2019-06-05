НаукаДжаз и интеллектуальный спорт: какой тренд на отдых формируется в Белгороде

Я очень рад, что мы тоже стали частью этого замечательного фестиваля «Наука и Джаз» и оказали помощь с организацией интеллектуальной площадки с шахматами и шашками! Юные таланты демонстрировали свои навыки в этой замечательной, интересной игре. Я от всего сердца благодарю организаторов грандиозного фестиваля «Наука и Джаз» в Белгороде - Олега Николаевича Полухина, ректора НИУ «БелГУ», и Светлану Юрьевну Боруху, директора Белгородской государственной филармонии. Спасибо всей огромной и талантливой, креативной команде, которая вложила душу и сердце в этот грандиозный, масштабный проект. Вы подарили жителям и гостям нашего замечательного города уникальную возможность насладиться в изумительном месте прекрасными произведениями музыкального искусства, соединив это с интереснейшей образовательной программой!Сергей Фуглаев, президент Федерации адаптивного спорта, председатель профсоюза «Правда»