Скейт-парк на берегу реки Оскол строят в Чернянке Белгородской области

В Белгороде благоустроят девять общественных территорий: Соборную площадь, сквер им. Митрополита Макария в районе СОШ № 42, сквер имени Гагарина между домами № 19 и 27 от улицы Гагарина до улицы Шершнёва, сквер по улице Губкина 22, общественную территорию около мемориального комплекса «Братская могила 399 советских павших в боях и умерших в госпиталях воинов, в том числе Героев Советского Союза С. А. Горелика и Н. Ф. Самохвалова» на улице Сумской. Ремонтные работы последнего объекта обойдутся в 5 млн рублей. Здесь отремонтируют покрытие из тротуарной плитки и асфальта, установят бордюры, остановочный павильон, шесть лавочек и восемь урн, девять парковых светильников, проведут озеленение.
Также обустроят сквер Южный на Харьковской горе, сквер по улице Корочанской, 85, сквер по улице Конева у бюста маршала И. С. Конева и аллею «Трёх поколений» на проспекте Ватутина между домами № 14 и 16а. На её ремонт также выделено 5 млн рублей. Работы выполнит компания ООО «ЭлитСтройПроект».
Общественные зоны в Белгороде обещают облагородить до 15 октября.
В Грайворонском горокруге благоустроят сквер Спортивный по улице Школьной в селе Головчино (работы планируют закончить к 30 октября) и улицу Ленина в Грайвороне.
В Корочанском и Ракитянском районах также благоустроят по две территории. Известно, что в Короче облагородят центральный Корочанский сквер. В посёлке Ракитное проведут ремонт сквера по улице Коммунаров и саму улицу.
В Чернянском районе благоустроят только одну общественную территорию – скейт-парк на набережной реки Оскол в районе подвесного моста п. Чернянка. Известно, что работа выполнена уже на 20 %.
В Шебекинском горокруге в программу ремонта включили четыре общественные территории, в Старооскольском городском округе – семь.
В Старом Осколе в районе урочища Ублинские горы появится велолыжероллерная трасса стоимость почти 25 млн рублей, а в микрорайоне Молодогвардеец капитально отремонтируют сквер Лунный, на эти работы выделено почти 10 млн рублей.
Напомним, в Белгороде в августе 2017 года открылся скейт-парк «Крылья», к 2020 году в областном центре планируют построить ещё один, в Губкине первый в округе скейт-парк появился в октябре 2018 года, также скейт-парк за 1,8 млн рублей оборудуют в Ровеньках.
Справка. Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на создание благоприятной современной городской среды, повышение удовлетворённости жителей её качеством, контроль за комплексным благоустройством дворов и парков. Общая сумма финансирования проекта на 2019 год составит более 736 млн рублей.