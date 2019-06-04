Скейт-парк на берегу реки Оскол строят в Чернянке Белгородской области

В Белгороде благоустроят девять общественных территорий: Соборную площадь, сквер им. Митрополита Макария в районе СОШ № 42, сквер имени Гагарина между домами № 19 и 27 от улицы Гагарина до улицы Шершнёва, сквер по улице Губкина 22, общественную территорию около мемориального комплекса «Братская могила 399 советских павших в боях и умерших в госпиталях воинов, в том числе Героев Советского Союза С. А. Горелика и Н. Ф. Самохвалова» на улице Сумской. Ремонтные работы последнего объекта обойдутся в 5 млн рублей. Здесь отремонтируют покрытие из тротуарной плитки и асфальта, установят бордюры, остановочный павильон, шесть лавочек и восемь урн, девять парковых светильников, проведут озеленение.