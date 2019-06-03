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Posted 3 июня 2019, 10:53

Published 3 июня 2019, 10:53

Modified 20 августа 2024, 00:15

Updated 20 августа 2024, 00:15

Россияне закончат работать на час раньше накануне Дня России

Россияне закончат работать на час раньше накануне Дня России

3 июня 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
12 июня будет выходным днём.

Небольшая передышка ждёт работающих граждан страны на грядущей неделе в честь Дня России.

В Роструде напомнили, что 12 июня выпадает на среду, в связи с чем отдыхать россияне будут только один день. Зато предпраздничный вторник, 11 июня, станет для трудящихся короче на час.

В июне у граждан будет 19 рабочих дней и 11 выходных, подсчитала «РГ». Следующий праздник ждёт страну только в ноябре – отдохнуть получится с субботы по понедельник включительно в честь Дня народного единства.

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#Новости#Общество#Выходные#Праздники#Короткий день
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