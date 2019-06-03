Россияне закончат работать на час раньше накануне Дня России

Posted 3 июня 2019, 10:53
Published 3 июня 2019, 10:53
Modified 20 августа 2024, 00:15
Updated 20 августа 2024, 00:15
Небольшая передышка ждёт работающих граждан страны на грядущей неделе в честь Дня России.
В Роструде напомнили, что 12 июня выпадает на среду, в связи с чем отдыхать россияне будут только один день. Зато предпраздничный вторник, 11 июня, станет для трудящихся короче на час.
В июне у граждан будет 19 рабочих дней и 11 выходных, подсчитала «РГ». Следующий праздник ждёт страну только в ноябре – отдохнуть получится с субботы по понедельник включительно в честь Дня народного единства.