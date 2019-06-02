Вандалами, повредившими памятники на кладбище в Белгородской области, оказались дети

Posted 2 июня 2019, 15:47
Published 2 июня 2019, 15:47
Modified 20 августа 2024, 03:12
Updated 20 августа 2024, 03:12
О том, что на одном из сельских кладбищ повредили памятники и ограждения, в полицию сообщили 31 мая. Как выяснилось в ходе проверки, вандалами оказались двое малолетних детей.
Привлечь злоумышленников к ответственности нельзя, за них перед законом придётся отвечать родителям. В отношении родителей составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
С вандалами провели профилактическую беседу, случай обсудят на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Родителям придётся труднее – они пообещали возместить материальный ущерб, причинённый их детьми.
Напомним, что на территории Белгородской области продолжает действовать комендантский час, запрещающий нахождение несовершеннолетних в вечернее время в общественных местах без сопровождения родителей.