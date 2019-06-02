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Posted 2 июня 2019, 15:47

Published 2 июня 2019, 15:47

Modified 20 августа 2024, 03:12

Updated 20 августа 2024, 03:12

Вандалами, повредившими памятники на кладбище в Белгородской области, оказались дети

Вандалами, повредившими памятники на кладбище в Белгородской области, оказались дети

2 июня 2019, 15:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Двое малолетних повредили три памятника и оградки на кладбище в Яковлевском горокруге.

О том, что на одном из сельских кладбищ повредили памятники и ограждения, в полицию сообщили 31 мая. Как выяснилось в ходе проверки, вандалами оказались двое малолетних детей.

Привлечь злоумышленников к ответственности нельзя, за них перед законом придётся отвечать родителям. В отношении родителей составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

С вандалами провели профилактическую беседу, случай обсудят на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Родителям придётся труднее – они пообещали возместить материальный ущерб, причинённый их детьми.

Напомним, что на территории Белгородской области продолжает действовать комендантский час, запрещающий нахождение несовершеннолетних в вечернее время в общественных местах без сопровождения родителей.

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#Новости#Происшествия#Несовершеннолетние#Кладбище#Кладбища
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