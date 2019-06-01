Главные события недели: горсовет, колумбарий, Белгород − пока без чемпионата мира

Posted 1 июня 2019, 08:00
Published 1 июня 2019, 08:00
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин вошёл в состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. Его кандидатуру одобрили в правительстве России. ВАК обеспечивает государственную научную аттестацию. Комиссия избирается сроком на три года. 94 учёных избраны в новый состав впервые.
На Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» победу одержал Грайворон. Городу вручили 40 млн рублей на обустройство общественного пространства. Грант потратят на преображение территории вдоль реки Ворсклы. На набережной создадут современную зону круглогодичного отдыха для людей всех возрастов. Основой для идеи стал уникальный ландшафт территории.
На этой неделе белгородский аэропорт официально стал носить имя Владимира Шухова. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ. И это тот случай, когда имя и его отношение к региону совпало идеально. Напомним, всего за новое наименование аэропорта Белгорода отдали свой голос свыше 97,6 тыс. человек.
Депутаты Белгородского горсовета приняли изменения к Правилам аккредитации представителей СМИ. Журналистам теперь не нужно предоставлять номера изданий, скриншоты минимум двух последних публикаций о деятельности горсовета. Хотя бы одно место в зале будут получать все аккредитованные издания. А у мобильных телефонов достаточно будет просто отключить звук на время работы в горсовете. Что касается самих депутатов, то они не смогут голосовать заочно. Замечание о таком способе волеизъявления высказала городская прокуратура. В надзорном ведомстве считают, что было бы лучше ввести институт передачи голоса другому депутату, как это присутствует в регламенте областной Думы. Этот пункт работы горсовета решено дополнительно проработать.
Владельцы экологичных авто могут получить от правительства Белгородской области льготы. Губернатор региона Евгений Савченко предложил на 50 % снизить размер транспортного налога для ИП, физических и юридических лиц, использующих машины на газе. А машины с электрическими двигателями планируется освободить от налога полностью. Законопроект уже внесён на рассмотрение областных депутатов.
Альтернативный способ упокоения официально начинает работать в областном центре. Мэр Белгорода Юрий Галдун подписал постановление о порядке захоронения урн с прахом в колумбарии. Стену скорби установили в апреле этого года на старом кладбище Белгорода на улице Попова. Договор на размещение урны будет заключаться на 10 лет. Для обозначения ячейки родственники или исполнители волеизъявления умершего за свой счёт будут изготавливать специальную чёрную гранитную плиту, закрывающую нишу.
Белгородский футбольный клуб «Салют» в новом году ни разу не смог выиграть дома. Главный тренер Олег Сергеев считает, футболисты психологически не готовы к домашним матчам – в гостях играть проще. Летом в команду хотят пригласить несколько игроков. Наставник уверен, что в следующем сезоне команда прибавит.
28 мая объявили восемь из десяти городов, которые примут матчи главного волейбольного турнира 2020 года. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Уфа. На два вакантных места претендуют Белгород, Кемерово и Ярославль. Представители городов должны гарантировать возведение новых спортивных арен, позволяющих принять матчи мундиаля. Как раз на этой неделе в Белгороде приступили к сносу бывшего здания школы олимпийского резерва. На его месте и должен появиться современный манеж.
И напоследок. Летняя жара пришла в регион. Роструд напоминает работодателям, что при высоких температурах рабочий день следует сокращать. Если в помещении установилась температура 28,5 ºC – на один час, 29 ºC – на два часа, 30,5 ºC – на четыре. Комфортного вам отдыха!