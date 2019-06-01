Главные события недели: горсовет, колумбарий, Белгород − пока без чемпионата мира

Депутаты Белгородского горсовета приняли изменения к Правилам аккредитации представителей СМИ. Журналистам теперь не нужно предоставлять номера изданий, скриншоты минимум двух последних публикаций о деятельности горсовета. Хотя бы одно место в зале будут получать все аккредитованные издания. А у мобильных телефонов достаточно будет просто отключить звук на время работы в горсовете. Что касается самих депутатов, то они не смогут голосовать заочно. Замечание о таком способе волеизъявления высказала городская прокуратура. В надзорном ведомстве считают, что было бы лучше ввести институт передачи голоса другому депутату, как это присутствует в регламенте областной Думы. Этот пункт работы горсовета решено дополнительно проработать.