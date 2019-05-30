bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2019, 12:14

Published 30 мая 2019, 12:14

Modified 20 августа 2024, 01:10

Updated 20 августа 2024, 01:10

В РЖД опровергли рост цен на поездки в плацкарте

В РЖД опровергли рост цен на поездки в плацкарте

30 мая 2019, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ржд
РЖД объяснили подорожавшие билеты «некорректным сравнением».

Самостоятельно повышать тариф Федеральная пассажирская компания (ФПК) не имеет права, зато может снижать на время акций.

Представители РЖД заявили, что стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах на текущий год установлена антимонопольной службой в конце 2018-го. Якобы увеличение цен в пресс-службе перевозчика объяснили некорректным сравнением стоимости акционного билета с полным тарифом, пишут «Новые известия».

Ранее Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в ФАС на увеличение стоимости проезда в плацкарте летом на 65-100 %. По данным общественников, самыми дорогими оказались июньские и июльские поездки из столицы в Калининград и Адлер.

Материалы по теме
Путешествующим на украинских поездах белгородцам придётся по-новому оформлять билетыБелгородцы стали чаще заказывать билеты на поезд через ИнтернетРоссийский плацкарт станет более комфортным
#Новости#Экономика#Ржд#Плацкарт#Фпк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика