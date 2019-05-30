В РЖД опровергли рост цен на поездки в плацкарте

Posted 30 мая 2019, 12:14
Published 30 мая 2019, 12:14
Modified 20 августа 2024, 01:10
Updated 20 августа 2024, 01:10
Самостоятельно повышать тариф Федеральная пассажирская компания (ФПК) не имеет права, зато может снижать на время акций.
Представители РЖД заявили, что стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах на текущий год установлена антимонопольной службой в конце 2018-го. Якобы увеличение цен в пресс-службе перевозчика объяснили некорректным сравнением стоимости акционного билета с полным тарифом, пишут «Новые известия».
Ранее Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в ФАС на увеличение стоимости проезда в плацкарте летом на 65-100 %. По данным общественников, самыми дорогими оказались июньские и июльские поездки из столицы в Калининград и Адлер.