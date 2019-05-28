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Posted 28 мая 2019, 10:20

Published 28 мая 2019, 10:20

Modified 1 декабря 2024, 08:47

Updated 1 декабря 2024, 08:47

В отделении «Почты России» в Белгороде продавали 9-месячную просрочку

В отделении «Почты России» в Белгороде продавали 9-месячную просрочку

28 мая 2019, 10:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прошлогодние конфеты попались одной из белгородок на прилавке почтового отделения.

В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» написала белгородка с жалобой на местное отделение «Почты России». 27 мая женщина покупала конфеты у почтальона и обратила внимание, что продукт давно просрочен. Срок годности «сливочной карамели» − шесть месяцев, а изготовлена сладость в марте 2018 года.

Покупательница попросила заменить просроченный товар, но оказалось, что и другие упаковки изготовлены в то же время.

УФПС Белгородской области сообщает, что в настоящее время со всеми руководителями почтовых отделений Белгородского почтамта проведён дополнительный инструктаж об обязанности системного и регулярного контроля за сроками хранения товаров и осуществлении своевременного возврата просроченной продукции. Виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Белгородской области периодически выявляются случаи использования просрочки в общественном питании. Так, школьникам Старого Оскола давали просроченное сливочное масло, а пациентов Алексеевской больницы кормили просроченной овсянкой.

#Новости#Общество#Почта россии#Конфеты#Просрочка#Чёрный список#Белгород
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