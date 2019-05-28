В отделении «Почты России» в Белгороде продавали 9-месячную просрочку

Posted 28 мая 2019, 10:20
Published 28 мая 2019, 10:20
Modified 1 декабря 2024, 08:47
Updated 1 декабря 2024, 08:47
В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» написала белгородка с жалобой на местное отделение «Почты России». 27 мая женщина покупала конфеты у почтальона и обратила внимание, что продукт давно просрочен. Срок годности «сливочной карамели» − шесть месяцев, а изготовлена сладость в марте 2018 года.
Покупательница попросила заменить просроченный товар, но оказалось, что и другие упаковки изготовлены в то же время.
УФПС Белгородской области сообщает, что в настоящее время со всеми руководителями почтовых отделений Белгородского почтамта проведён дополнительный инструктаж об обязанности системного и регулярного контроля за сроками хранения товаров и осуществлении своевременного возврата просроченной продукции. Виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что в Белгородской области периодически выявляются случаи использования просрочки в общественном питании. Так, школьникам Старого Оскола давали просроченное сливочное масло, а пациентов Алексеевской больницы кормили просроченной овсянкой.