В отделении «Почты России» в Белгороде продавали 9-месячную просрочку

В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» написала белгородка с жалобой на местное отделение «Почты России». 27 мая женщина покупала конфеты у почтальона и обратила внимание, что продукт давно просрочен. Срок годности «сливочной карамели» − шесть месяцев, а изготовлена сладость в марте 2018 года.