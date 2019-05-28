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Posted 28 мая 2019, 12:45

Published 28 мая 2019, 12:45

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Ещё одна платная парковка появилась в Белгороде

Ещё одна платная парковка появилась в Белгороде

28 мая 2019, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 20 мая на улице Дегтярёва можно остановиться за 30 рублей в час.

Платная стоянка появилась в районе улицы Дегтярёва, 14. Точка относится к парковочной зоне № 106. Нововведение вступило в силу с 20 мая. Информацию опубликовали на сайте Белгородского парковочного пространства.

Нахождение легкового авто на парковочном месте оценивается в 30 рублей в час. Для оплаты рядом установлен паркомат.

Общее время бесплатной стоянки на платной парковке – 30 минут в сутки.

С этого же дня изменились график работы и правила оплаты стоянки на улице Белгородского полка, 34. Теперь эта парковка придорожная. Относится она к парковочной зоне № 102.

Напомним, что о расширении пространства платных парковок говорил мэр Белгорода Юрий Галдун. На поддержку работы паркоматов городские власти готовы были выделить 6,5 млн рублей.

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#Новости#Город#Платная парковка#Белгород
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