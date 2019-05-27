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Posted 27 мая 2019, 12:50

Published 27 мая 2019, 12:50

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Три пляжа в Белгородской области готовы к купальному сезону

Три пляжа в Белгородской области готовы к купальному сезону

27 мая 2019, 12:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всего же этим летом в регионе должны открыть 60 мест для массового отдыха на воде.

Купальный сезон стартует в Белгородской области 1 июня. Перед его началом специалисты очистили дно водоёмов и прибрежную территорию от мусора, установили пляжное оборудование и обработали территории от насекомых.

Проверяло пляжи и областное управление Роспотребнадзора. Эксперты исследовали воду в местах купания и из питьевых фонтанчиков, песок на берегу.

В итоге по состоянию на 24 мая три пляжа получили одобрение ведомства:

– детский оздоровительный лагерь «Прометей» (Строитель);

– городской пляж на р. Тихая Сосна (г. Алексеевка);

– место массового отдыха на реке Тихая Сосна вблизи микрорайона Землянщина (г. Бирюч).

Эти точки соответствуют санитарным нормам и получат соответствующие заключения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пляжи в Белгородской области с апреля проверяло и МЧС. Очистку дна водоёмов в Белгороде перед началом купального сезона заказывало Белгорблагоустройство.

В сентябре в областном центре оборудуют ещё один пляж – на пруду Болтушка.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Алексеевка#Бирюч#Строитель
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