Три пляжа в Белгородской области готовы к купальному сезону

Posted 27 мая 2019, 12:50
Published 27 мая 2019, 12:50
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
Купальный сезон стартует в Белгородской области 1 июня. Перед его началом специалисты очистили дно водоёмов и прибрежную территорию от мусора, установили пляжное оборудование и обработали территории от насекомых.
Проверяло пляжи и областное управление Роспотребнадзора. Эксперты исследовали воду в местах купания и из питьевых фонтанчиков, песок на берегу.
В итоге по состоянию на 24 мая три пляжа получили одобрение ведомства:
– детский оздоровительный лагерь «Прометей» (Строитель);
– городской пляж на р. Тихая Сосна (г. Алексеевка);
– место массового отдыха на реке Тихая Сосна вблизи микрорайона Землянщина (г. Бирюч).
Эти точки соответствуют санитарным нормам и получат соответствующие заключения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пляжи в Белгородской области с апреля проверяло и МЧС. Очистку дна водоёмов в Белгороде перед началом купального сезона заказывало Белгорблагоустройство.