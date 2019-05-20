Новая схема мошенничества через банкоматы Сбербанка набирает ход

Posted 20 мая 2019, 10:02
Published 20 мая 2019, 10:02
Modified 20 августа 2024, 02:17
Updated 20 августа 2024, 02:17
В России увеличилось число жалоб от клиентов одного из крупнейших банков страны – люди теряют деньги после использования платёжных терминалов. Суть аферы раскрыл «Коммерсантъ»: мошенник начинает на терминале операцию без карты, не завершает процесс и освобождает место. Устройство даёт пользователю 90 секунд на окончание действий, но, если в этот момент карту вставит другой клиент, с его счёта по предыдущему запросу снимут деньги.
О единичных случаях сообщалось ещё раньше, но в последние две недели их число резко увеличилось. По словам источника, в каждом случае кража средств происходила при наличии очереди. В Сбербанке рекомендовали держателям карт внимательно читать инструкцию на экране банкомата и обращать внимание на подозрительных лиц рядом.
Ранее мы писали о том, как мошенники предлагают белгородцам разблокировать их банковские карты и как крадут деньги со счетом россиян. Доверчивые белгородцы перечислили мошенникам 20 млн рублей.