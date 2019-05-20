Новая схема мошенничества через банкоматы Сбербанка набирает ход

В России увеличилось число жалоб от клиентов одного из крупнейших банков страны – люди теряют деньги после использования платёжных терминалов. Суть аферы раскрыл «Коммерсантъ»: мошенник начинает на терминале операцию без карты, не завершает процесс и освобождает место. Устройство даёт пользователю 90 секунд на окончание действий, но, если в этот момент карту вставит другой клиент, с его счёта по предыдущему запросу снимут деньги.