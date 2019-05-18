Сколько выпил полковник Власенко перед тем, как сесть за руль?

Как сообщают «Вести24», это уже второе скандальное увольнение Власенко из органов внутренних дел. В 2012 году его заподозрили в мошенничестве, когда он якобы пытался получить государственную соцвыплату на покупку жилья в размере свыше 2,2 млн рублей, прикрываясь пропиской в общежитии, хотя на самом деле проживал в особняке. Но подозрения не подтвердились, мужчину оправдали и восстановили на работе. И вот снова нашумевшая история – он попался пьяным за рулём.