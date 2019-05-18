Сколько выпил полковник Власенко перед тем, как сесть за руль?

Posted 18 мая 2019, 11:04
Published 18 мая 2019, 11:04
Modified 20 августа 2024, 01:16
Updated 20 августа 2024, 01:16
В телефонном разговоре с сотрудником «Вестей» полковник рассказал, что стыдиться ему нечего. По его словам, его остановили у здания УВД города утром 11 мая, когда он приехал на работу. Сотрудника ГИБДД якобы смутило, что он слишком потный, и его решили проверить на трезвость. Мужчина не отрицает, что действительно выпил 100 граммов алкоголя накануне, и был уверен, что уже трезв.
Медицинское освидетельствование показало, что полицейский пьян. После проведения служебной проверки его уволили со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Как сообщают «Вести24», это уже второе скандальное увольнение Власенко из органов внутренних дел. В 2012 году его заподозрили в мошенничестве, когда он якобы пытался получить государственную соцвыплату на покупку жилья в размере свыше 2,2 млн рублей, прикрываясь пропиской в общежитии, хотя на самом деле проживал в особняке. Но подозрения не подтвердились, мужчину оправдали и восстановили на работе. И вот снова нашумевшая история – он попался пьяным за рулём.
Напомним, происшествие случилось 11 мая. Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили «Форд», за рулём которого сидел Сергей Власенко, и медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение полицейского.