bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2019, 07:52

Published 17 мая 2019, 07:52

Modified 1 декабря 2024, 08:53

Updated 1 декабря 2024, 08:53

За упрёки в пьянстве муж убил жену в Белгородской области

За упрёки в пьянстве муж убил жену в Белгородской области

17 мая 2019, 07:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Расследование уголовного дело завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в декабре прошлого года 37-летний житель села Долгая Яруга Чернянского района поругался со своей 35-летней супругой: во время застолья женщина стала упрекать обвиняемого в запое. Словесных аргументов у мужчины не нашлось, и он несколько раз ударил жену ножом. От полученных травм она скончалась в районной больнице.

Сельчанина обвинили в убийстве. Его дальнейшую судьбу решит суд, добавили в региональном следственном управлении СК России.

#Новости#Чернянка#Происшествия#Следственный комитет#Суд#Убийство жены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика