За упрёки в пьянстве муж убил жену в Белгородской области

Posted 17 мая 2019, 07:52
Published 17 мая 2019, 07:52
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
По версии следствия, в декабре прошлого года 37-летний житель села Долгая Яруга Чернянского района поругался со своей 35-летней супругой: во время застолья женщина стала упрекать обвиняемого в запое. Словесных аргументов у мужчины не нашлось, и он несколько раз ударил жену ножом. От полученных травм она скончалась в районной больнице.
Сельчанина обвинили в убийстве. Его дальнейшую судьбу решит суд, добавили в региональном следственном управлении СК России.