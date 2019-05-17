За упрёки в пьянстве муж убил жену в Белгородской области

По версии следствия, в декабре прошлого года 37-летний житель села Долгая Яруга Чернянского района поругался со своей 35-летней супругой: во время застолья женщина стала упрекать обвиняемого в запое. Словесных аргументов у мужчины не нашлось, и он несколько раз ударил жену ножом. От полученных травм она скончалась в районной больнице.