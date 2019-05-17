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Posted 17 мая 2019,, 12:21

Published 17 мая 2019,, 12:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Родственников погибшего в Белгороде в войну солдата нашли в Красноярске

17 мая 2019, 12:21
Разведчик пропал в 1942 году, его останки обнаружили в Белгородской области.

Останки разведчика Ивана Птахина, пропавшего в 1942 году, нашли в Белгородской области. При нём была красноармейская книжка, и это помогло отыскать родственников погибшего.

Оказалось, что его сын долго искал информацию о судьбе отца. Разыскать родных помогли полицейские и редакция районной газеты, сообщает сайт nkrk.ru.

Останки бойца передали родным. Его погребут на семейном захоронении в Идринском районе Красноярского края.

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