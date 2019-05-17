Родственников погибшего в Белгороде в войну солдата нашли в Красноярске

Posted 17 мая 2019,, 12:21
Published 17 мая 2019,, 12:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Останки разведчика Ивана Птахина, пропавшего в 1942 году, нашли в Белгородской области. При нём была красноармейская книжка, и это помогло отыскать родственников погибшего.
Оказалось, что его сын долго искал информацию о судьбе отца. Разыскать родных помогли полицейские и редакция районной газеты, сообщает сайт nkrk.ru.
Останки бойца передали родным. Его погребут на семейном захоронении в Идринском районе Красноярского края.