Когда платить за проезд? Москва открывает двери, Белгород – закрывает

Новая компания, новые автобусы, водители только первого класса или с перспективой его получения. Муниципальный общественный транспорт Белгорода летом ждут масштабные изменения.
Одно из главных – оплачивать проезд придётся при входе. Создаст ли это удобства или принесёт новые проблемы? Мы спросили об этом у пассажиров и водителей общественного транспорта.
Последние общаться на камеру отказываются – новая работа и подписанные документы о неразглашении. Но трое нами опрошенных категорически против такого нововведения.
Аргументы простые: людям мокнуть под дождём в очереди, время простоя на остановке возрастёт, что приведёт к автобусной толчее, а убедить следовать порядку частников будет трудно.
Полный круг 15-го маршрута можно будет проехать за два часа. Сейчас на это уходит час двадцать.
Частник на «семёрке» посоветовал сделать, как в Воронеже: чтобы спереди оплату принимал водитель, а сзади – кондуктор.
Пассажиры к новшествам отнеслись по-разному. Но многие – лояльно. Главное, чтобы порядок был.
Валерия Ермолаева не против, если входить можно будет только через переднюю дверь.
- Я считаю, ничего глобального не произойдёт. А то, что передняя дверь будет открываться, это хорошо. Будет какой-то порядок, люди не будут бегать, будет меньше травм. Вполне возможно, это увеличит время ожидания автобуса. Но если это снизит опасность для пассажиров, то лучше так. Это дело привычки, люди привыкнут. Валерия Ермолаева
У Анны Ивановой другое мнение.
- Мне кажется, это будет совсем неудобно, создастся очередь. Заходить во все двери удобнее, а оплачивать – при выходе, так же, как сейчас.
Анна Иванова
Илья Валиуллин долго работал в Москве и за полтора года в Белгороде не может привыкнуть к местным порядкам.
- Всё зависит от культуры. В Москве это давно применено. Люди привыкли, сохраняется порядок, очередь всегда соблюдается. Если соблюдать график, то пробок не будет. Они (водители – прим. ред.) друг друга подрезают, кто-то обиделся – другому перекрывает дорогу. Нужно порядок наводить, какой-то график должен быть.
Илья Валиуллин
Всё идёт к тому, что в Белгороде автобусы закроют двери. В Москве – наоборот, в сентябре прошлого года их открыли после почти 15 лет турникетов. Мэр столицы Сергей Собянин в своём «Твиттере» сообщил, что москвичи стали экономить на поездке 20 минут времени. Открыть двери помогли валидаторы для оплаты картой.
Но и карты, и устройства для оплаты проезда для Белгорода – далёкое будущее. А пока мы идём своим путём.