Когда платить за проезд? Москва открывает двери, Белгород – закрывает

- Я считаю, ничего глобального не произойдёт. А то, что передняя дверь будет открываться, это хорошо. Будет какой-то порядок, люди не будут бегать, будет меньше травм. Вполне возможно, это увеличит время ожидания автобуса. Но если это снизит опасность для пассажиров, то лучше так. Это дело привычки, люди привыкнут. Валерия Ермолаева