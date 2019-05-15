Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Премию мэра «Семья года» вручили в Белгороде

15 мая 2019, 15:02
Фото: Пресс-служба администрации Белгорода
Церемония награждения состоялась 15 мая, в Международный день семьи.

По данным пресс-службы администрации Белгорода, в областном центре живёт 2 271 многодетная семья, они воспитывают 7 251 ребёнка.

Премию «Семья года» вручили в десятый раз, с 2008 года её получили 63 белгородские семьи. В этом году определили ещё семь победителей, каждый из которых получит по 50 тысяч рублей.

В номинации «Её величество Семья» выиграла семья Водопьяновых, воспитывающая семерых детей. Отец работает электромонтёром, мама – домохозяйка, дети учатся в гимназии № 22.

Семья Жегловых с тремя детьми признана победителем в номинации «Семейные династии». Они являются продолжателями педагогической династии.

В номинации «Семейная гордость Белого города» награждена семья Солонченко. В семье – трое детей. Лучшей в номинации «Медовый месяц длиною в жизнь» стала семья Бурик. Супруги Анатолий Моисеевич и Лариса Михайловна вместе уже 51 год. Семья Романовых стала победителем в номинации «Молоды и счастливы вместе». Супруги в браке семь лет.

Победу в номинации «Семья – источник вдохновения» одержала семья Пеньковых: у супругов трое творчески одарённых сыновей.

В номинации «Твори добро другим во благо» награждена семья Бортвиновых. Супруга возглавляет региональную общественную организацию «Серебряные волонтёры Белгородчины». На протяжении девяти лет она была председателем добровольческого движения Агентства «55+». Глава семьи является членом актива пожилых граждан округа № 24.

Сегодня же первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Наталия Полуянова вручила белгородкам почётные знаки Белгородской области «Материнская слава». Награды удостоены 12 многодетных матерей.

В этом году в числе награждённых – Нина Екимова, Наталья Кононенко, Елена Олейник, Светлана Антюфеева, Татьяна Голякова, Анна Караулова, Марина Коваленко, Елена Корнева, Елена Павлова, Ирина Сергеева, Наталья Ткачева, Оксана Цурикова.

Отметим, что с 2003 года награду получили 402 многодетные матери Белгорода.

Материалы по теме
Премия «Семья года» была вручена девятый раз в БелгородеВ 2016 году семь жителей Белгорода отметили 100-летний юбилей52 многодетные семьи получили земельные участки в 2016 году в Белгороде
#Новости#День семьи#Семья года#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18