Премию мэра «Семья года» вручили в Белгороде

По данным пресс-службы администрации Белгорода, в областном центре живёт 2 271 многодетная семья, они воспитывают 7 251 ребёнка.
Премию «Семья года» вручили в десятый раз, с 2008 года её получили 63 белгородские семьи. В этом году определили ещё семь победителей, каждый из которых получит по 50 тысяч рублей.
В номинации «Её величество Семья» выиграла семья Водопьяновых, воспитывающая семерых детей. Отец работает электромонтёром, мама – домохозяйка, дети учатся в гимназии № 22.
Семья Жегловых с тремя детьми признана победителем в номинации «Семейные династии». Они являются продолжателями педагогической династии.
В номинации «Семейная гордость Белого города» награждена семья Солонченко. В семье – трое детей. Лучшей в номинации «Медовый месяц длиною в жизнь» стала семья Бурик. Супруги Анатолий Моисеевич и Лариса Михайловна вместе уже 51 год. Семья Романовых стала победителем в номинации «Молоды и счастливы вместе». Супруги в браке семь лет.
Победу в номинации «Семья – источник вдохновения» одержала семья Пеньковых: у супругов трое творчески одарённых сыновей.
В номинации «Твори добро другим во благо» награждена семья Бортвиновых. Супруга возглавляет региональную общественную организацию «Серебряные волонтёры Белгородчины». На протяжении девяти лет она была председателем добровольческого движения Агентства «55+». Глава семьи является членом актива пожилых граждан округа № 24.
Сегодня же первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Наталия Полуянова вручила белгородкам почётные знаки Белгородской области «Материнская слава». Награды удостоены 12 многодетных матерей.
В этом году в числе награждённых – Нина Екимова, Наталья Кононенко, Елена Олейник, Светлана Антюфеева, Татьяна Голякова, Анна Караулова, Марина Коваленко, Елена Корнева, Елена Павлова, Ирина Сергеева, Наталья Ткачева, Оксана Цурикова.
Отметим, что с 2003 года награду получили 402 многодетные матери Белгорода.