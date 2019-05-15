Олимпийские чемпионы открыли V турнир по греко-римской борьбе в Белгороде

В дни, когда мы празднуем Великую Победу, мы чувствуем, как в наших сердцах воскресает Христос. Если спросить, а где совершается воскресение Христа, то оно совершается в наших сердцах. И когда мы преодолеваем трудности, свои эгоистические стремления, тогда мы побеждаем и празднуем победу жизни над смертью. Сегодня с нами великий сын России Александр Александрович Карелин. Сегодня с нами выдающиеся спортсмены, которые своим духом побеждали несправедливость судейства, травмы. Они побеждали добром и любовью. Они ощущали необходимость, чтобы слава России была честной. Такие сыновья России, как Александр Александрович, являются для нас всех примером. Неслучайно, что Александр Невский, небесный покровитель, сказал замечательные слова: «Бог не в силе, Бог в правде». Всегда и во всём следуйте этим словам, и тогда обязательно будет ваша честная победа.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский