Олимпийские чемпионы открыли V турнир по греко-римской борьбе в Белгороде

Posted 15 мая 2019, 08:34
Published 15 мая 2019, 08:34
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В пятый раз в Белгородской области собираются лучшие борцы из 21 региона России и стран ближнего зарубежья, чтобы встретиться на ковре и в честной схватке определить, кто сильнее. На юбилейный международный турнир в Белгород в этом году приехали более 250 борцов. География участников широка – спортсмены прибыли не только из разных уголков необъятной России, но и из Белоруссии, Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Среди многочисленных почётных гостей участие в открытии международного турнира приняли легенда советского и российского спорта, Герой России, депутат Государственной Думы РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр, человек, который не знал поражений на протяжении тринадцати лет, за что и попал в Книгу рекордов Гиннеса, Александр Карелин, а также олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, многократный чемпион России Алексей Мишин.
Александр Карелин поблагодарил профсоюз «Правда» за то, что этот турнир посвятили уважению к труду тренера:
Николай Павлович своими усилиями, верностью профессии подвиг своих воспитанников проводить этот замечательный смотр молодых борцов и талантов. Всем участникам желаю упорства и дисциплины. Тренерам – не разочароваться в том, что они вложили в своих воспитанников. Пусть победит сильнейший.Александр Карелин
От правительства Белгородской области выступил руководитель администрации губернатора Владимир Перцев. Он отметил роль организаторов турнира – профсоюза «Правда» – в деле популяризации и развития греко-римской борьбы в регионе.
Это праздник спорта, здоровья, мужества и силы. Хочу пожелать всем удачи, силы воли. Пусть у вас появятся новые друзья, а каждый из вас почувствует себя настоящим членом солидарного общества Белгородской области.Владимир Перцев
Соревнования проводились среди юношей в возрасте от 11 лет в 10 весовых категориях и среди взрослых и опытных спортсменов в трёх весовых категориях. Длится турнир два дня: в первый – состоялись предварительные поединки и полуфиналы, а во второй день были запланированы финальные встречи, награждение победителей и призёров.
По традиции организует масштабное мероприятие профсоюз «Правда» при поддержке правительства Белгородской области, НИУ «БелГУ», управления физической культуры и спорта и Федерации спортивной борьбы Белгородской области.
Неслучайно, что турнир проходит в дни празднования 74-й годовщины Великой Победы, ведь популяризация греко-римской борьбы как исконно русского вида спорта и олимпийской дисциплины способствует поднятию патриотических настроений среди молодёжи.
В дни, когда мы празднуем Великую Победу, мы чувствуем, как в наших сердцах воскресает Христос. Если спросить, а где совершается воскресение Христа, то оно совершается в наших сердцах. И когда мы преодолеваем трудности, свои эгоистические стремления, тогда мы побеждаем и празднуем победу жизни над смертью. Сегодня с нами великий сын России Александр Александрович Карелин. Сегодня с нами выдающиеся спортсмены, которые своим духом побеждали несправедливость судейства, травмы. Они побеждали добром и любовью. Они ощущали необходимость, чтобы слава России была честной. Такие сыновья России, как Александр Александрович, являются для нас всех примером. Неслучайно, что Александр Невский, небесный покровитель, сказал замечательные слова: «Бог не в силе, Бог в правде». Всегда и во всём следуйте этим словам, и тогда обязательно будет ваша честная победа.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Турнир по греко-римской борьбе в Белгороде проходил на площадке УСК Светланы Хоркиной − крупнейшей спортивной арене НИУ «БелГУ». Олег Полухин, ректор Белгородского госуниверситета, объясняет это тем, что в НИУ «БелГУ» любят спорт и уделяют особое внимание развитию греко-римской борьбы в Белгороде.
Из стен университета вышло немало известных спортсменов, чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр − это свидетельство того, что у нас много успешных студентов не только в аудиториях, но и на спортивных площадках. И если мы так же вместе будем развивать греко-римскую борьбу, как делает сегодня Сергей Иванович Фуглаев, на Белгородчине появятся свои чемпионы − борцы.Олег Полухин
Ещё одним почётным гостем международного турнира стал генеральный директор Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
В рамках состязаний перед первым соревновательным днём прошли лекции по антидопингу, которые провели эксперты РУСАДА. Участие в них приняли спортсмены и тренеры. По мнению организаторов турнира, формирование понятия «честный спорт» должно начинаться с ранних лет. Ведь высокие результаты в спорте реальны без употребления сторонних веществ.
Для нас честь участвовать в таком турнире. Сила нашего многонационального народа – в вере, единстве и правде. Вам не нужен допинг, побеждайте честно.Юрий Ганус
Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поприветствовал участников соревнований и пожелал успехов и честной борьбы.
Мы по праву можем говорить о международном статусе турнира. Каждое такое мероприятие даёт дополнительный импульс развития греко-римской борьбы в нашем регионе и в России в целом. Этот турнир и вся наша поддержка этого вида спорта не получились бы без вас, дорогие друзья и единомышленники. Только вместе с вами, плечом к плечу, мы сможем и дальше развивать, популяризировать детско-юношеский спорт и, конечно же, греко-римскую борьбу. Для нас большая честь, что турнир пришли поддержать очень много почётных гостей, и, конечно же, я очень рад, что на нашем турнире присутствуют два выдающихся спортсмена, олимпийские чемпионы Александр Александрович Карелин и Алексей Владимирович Мишин! Огромная благодарность вам от всех ребят, для которых вы являетесь спортивными кумирами!Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета
После церемонии открытия турнира состоялась автограф-сессия с олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и Алексеем Мишиным. Мальчишки и юноши выстроились в очередь, с восхищением и нетерпением они ждали, когда смогут получить автографы кумиров.
Участники турнира признаются, что получить автограф у кумира − не просто вдохновляет, но и заряжает на победу, помогает найти силы, чтобы на ковре выложиться по максимуму.
В Белгородскую область на турнир я приехал во второй раз. В этом году соревнования открыл Александр Александрович Карелин. Для меня этот человек пример – он живёт по правде. У меня иногда не получается, но я всегда стараюсь делать всё правильно. Я равняюсь на него и уважаю его за поступки, характер и рассуждения. Как и все, наверное, я жду победы, а получится или нет, это мы ещё посмотрим.Андрей Морогов, участник турнира из Перми
Одним из победителей турнира стал ростовчанин Даниил Мягков. Он выступал в весовой категории до 80 кг.
Впервые приехал на этот турнир, а занимаюсь борьбой 10 лет. Очень хороший уровень спортсменов представлен. Греко-римская борьба – это в первую очередь характер. На ковре он закаляется, и это помогает в жизни. Когда я увидел Александра Карелина здесь, мурашки по коже пошли. Это великий человек. С большой буквы. Для меня он самый великий. Хотя на пьедестале я бы его поставил на одно место с Иваном Поддубным.Александр Савицкий
Среди чемпионов соревнований – белорусы Илья Битеев (до 77 кг) и Александр Савицкий (до 71 кг). Золото также выиграли два борца из Владимирской области – Александр Пастушенко (до 65 кг) и Даниил Фирсов (до 110 кг), спортсмены из ДНР – Аржан Мохаммад (до 42 кг) и Константин Мануйлов (до 92 кг), ростовчане Даниил Абдыкалиев (до 55 кг) и Давид Караченцев (до 60 кг), воронежец Аббосджон Туракулов (до 45 кг) и Курбан Нажмудинов (до 130 кг) из Рязанской области. У белгородцев одно золото – у Андрея Пчёлкина (до 51 кг).
Сергей Фуглаев на церемонии закрытия турнира обратился ко всем участникам:
Я поздравляю вас всех с успешно проведённым турниром по греко-римской борьбе. И, конечно же, приглашаю в следующем году на наши традиционные соревнования! Вы большие молодцы – вы яркий пример для подражания. Мы вами гордимся!Сергей Фуглаев