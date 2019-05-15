Александр Карелин: Белгород должен стать пунктом на борцовской карте

Чтобы понять, что с нами происходит, почитайте ушедшего недавно Даниила Гранина и Александра Куприна, который несложно и не настолько менторно писал, как Лев Николаевич Толстой. Очень многое в определении, кто такие патриоты, станет на правильное, надлежащее этому явлению место. Я как депутат Госдумы могу признаться в одном обстоятельстве: я искренне убеждён в том, что законы важны, но решают всё традиции и правила. Мы — традиционная страна, поэтому уважительное отношение к старшим, отношения между полами — это очень важно. Когда ты понимаешь, что ты — часть традиции, всё становится намного проще, когда есть дуальная система оценок: правильно − неправильно, стыдно − нестыдно — тогда всё остальное становится на свои места и не нужно синтетических улыбок или каких-то объяснений.