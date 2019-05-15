Александр Карелин: Белгород должен стать пунктом на борцовской карте

Posted 15 мая 2019, 14:45
Published 15 мая 2019, 14:45
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В НИУ «БелГУ» торжественно открылась тематическая аудитория, посвящённая греко-римской борьбе. Её открытию предшествовал юбилейный международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Николая Павловича Ярошенко.
В открытии и пресс-конференции, которая прошла в аудитории греко-римской борьбы, приняли участие депутат Госдумы России, трёхкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, Герой России Александр Карелин, олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России Алексей Мишин, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков, президент Федерации спортивной борьбы Белгородской области Роман Полянский, сам заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Николай Ярошенко, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета Сергей Фуглаев.
Приветствуя гостя, ректор БелГУ Олег Полухин привёл любопытную статистику:
Я сегодня прочитал на одной из карточек, где вы оставляете автографы, информацию и просто содрогнулся. Это невероятно: человек одержал на ковре 888 побед и потерпел всего лишь два поражения. Одно из них – в 2000 году в финале Олимпийских игр. Рядом с нами живая история, которая будет всякий раз, когда мы будем заходить в эту аудиторию, напоминать нам о том, что герои рядом с нами.Олег Полухин
По словам Олега Сердюкова, за пять лет с первого турнира, который прошёл в Белгородской области, в регионе появилось пять залов греко-римской борьбы, и он не исключает, что через какое-то время в БелГУ появится кафедра греко-римской борьбы. Ректор университета Олег Полухин отметил, что аудитория греко-римской борьбы — юбилейная для вуза. С 2014 года в НИУ «БелГУ» открылось 40 тематических аудиторий.
Главным гостем мероприятия стал трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, который за свою карьеру одержал 888 побед и всего два поражения. Он поделился с собравшимися своими мыслями о патриотизме, тренере, потенциале развития борьбы в Белгородской области и воспитании спортсменов.
— Конечно, наши ожидания, которые спровоцированы усилиями профсоюза «Правда» и династией Фуглаевых, направлены на то, чтобы здесь появилась борьба. И не авансом, а на совершенно чётких узаконенных основаниях. Для нас очень важно, чтобы на борцовской карте не только России, но и мира появился ещё один заслуженно узнаваемый пункт. Этим пунктом должен быть именно Белгород, потому что здесь борьбе уделяется внимание, здесь, очевидно, есть уважение к труду тренера.
Самое главное — это не бояться быть лучшим! Если мы начнём приезжать не только раз в год на турнир, посвящённый уважению труда тренера, а всё-таки добьёмся, чтобы тренеры здесь вели селекционную работу не только в тематической аудитории на площадке университета, а каждодневно в школах. Набор ребят, мотивация... Если всё это будет, то я не вижу противоречий, чтобы появились здесь через пять лет чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр.
Скажу сразу: я не сторонник параллельных зачётов. Я против быстрых, взращённых на экспресс-дрожжах результатов. Почему я говорю пять лет? Потому что если парень с очевидными предпосылками с 12−14 лет попадает под обаяние таких людей, как Николай Павлович Ярошенко, то через пять лет ему будет 19 лет, и он уже сможет отбираться в сборную.
Все возможности есть, учитывая, что фотографии 39 человек, связанных своей судьбой с университетом, висят на Доске почёта. У нас же синтезированный вид жизни — у нас нет абсолютного качества, кроме характера. Быстрые? Необязательно. Сильные? Если ты не ловкий, падаешь, как бревно, какой бы ты сильный ни был, ничего не покажешь. Сложноскоординированный, но не обладаешь достаточным упорством? Поэтому всего понемножку. Кормовая база здесь хорошая... — рассказал Александр Карелин.
Зал засмеялся.
— Чего вы смеётесь? Я и Алексей Иванович — мы тяжеловесы. Знаете, какой любимый приём у тяжеловесов? Это приём пищи,— пошутил Карелин.
Новые чемпионы – это серьёзная, кропотливая работа тренеров, соответствующая инфраструктура, постоянные выезды на соревнования, участие в турнирах. В Белгородской области большой вклад в это дело вносит профсоюз «Правда» и председатель Сергей Фуглаев – лично.
— Мы открыли три совершенно новых зала. И ещё два мы реконструировали, привели в порядок. Занятия в них бесплатны. Наш профсоюз и дальше планирует активно развивать греко-римскую борьбу, популяризировать эту олимпийскую дисциплину не только в области, но и во всей стране. Я уверен, что с поддержкой наших единомышленников и под контролем Александра Александровича мы будем делать ещё больше совместными усилиями, – отметил Сергей Иванович.
— Я считаю, что главная национальная идея любого государства, такого сложносконструированного, как Россия, с огромными территориальными возможностями и малой населённостью, — это работа. Нужно просто работать и учиться уважать тех, кто предан профессии. Не манерничать, не находить сложных объяснений, а внимательно слушать и ценить то, что вам дарят родители, учителя. Почему я говорю о таких простых, казалось бы, лежащих на поверхности деталях? На мой взгляд, если ты приложил усилия к чему бы то ни было, например, оформлял аудиторию, то у тебя никогда не возникает мысль прийти, провести тут гвоздём по стенке, вандальничать.
Чтобы понять, что с нами происходит, почитайте ушедшего недавно Даниила Гранина и Александра Куприна, который несложно и не настолько менторно писал, как Лев Николаевич Толстой. Очень многое в определении, кто такие патриоты, станет на правильное, надлежащее этому явлению место. Я как депутат Госдумы могу признаться в одном обстоятельстве: я искренне убеждён в том, что законы важны, но решают всё традиции и правила. Мы — традиционная страна, поэтому уважительное отношение к старшим, отношения между полами — это очень важно. Когда ты понимаешь, что ты — часть традиции, всё становится намного проще, когда есть дуальная система оценок: правильно − неправильно, стыдно − нестыдно — тогда всё остальное становится на свои места и не нужно синтетических улыбок или каких-то объяснений.
Я сегодня, благодаря Сергею Ивановичу, имел возможность оказаться у владыки Иоанна. Мы о многом говорили. Я об этом вспомнил, потому что, передавая государство в руки Николая II, последнего императора российского, Александр III написал: «Поддерживай веру православную, ибо церковь не однажды приходила на помощь государству, и помни о том, что у нас нет истинных друзей — мы всех пугаем своей огромностью». Когда ты всё это понимаешь, тебе становится ясно: ты — часть традиции.
— Уникальность Виктора Кузнецова (тренера Александра Карелина — прим. «Ф») в том, что он честен в профессии, слишком рассудочно подходит к тренировкам и никогда не даёт взяток воспитанникам. До сих пор получить в благодарность от Виктора Михайловича «молодец» — это как трёхстопным ямбом написанная ода. Он очень скуп на похвалы, но когда видит, что собеседник способен воспринимать, может безгранично аргументировать и объяснять тонкости, изыски, методические и технические особенности по любому действию, потому что он специалист в одном деле — он хорош именно в том, что он тренер.
Виктор Кузнецов в семидесятых годах прошлого века воспитал четырёхкратного чемпиона мира весом 48 килограмм, потом свыше ста, и вот уже в нынешнем тысячелетии средний вес — 77 килограмм. Всё это результат удивительно талантливой трактовки мировых правил греко-римской борьбы. Поэтому мы здесь для того, чтобы усилия, которые прилагает Николай Павлович [Ярошенко], поддержка, которую оказывают профсоюз «Правда» и Федерация спортивной борьбы, не прошли даром, — закончил Александр Карелин.
На эти слова Карелину ответил председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев:
— Я за развитие спорта, за то, чтобы молодёжь занималась спортом и была здоровая и сильная. Это залог того, что у нас будет здоровая нация! Конечно, я как борец хочу, чтобы не только в Белгородской области, а во всей нашей стране развивалось направление греко-римского стиля борьбы. Мы развивали, развиваем и будем развивать греко-римскую борьбу. Тем более что с такими сподвижниками, такой командой единомышленников нам всё по плечу, в этом я уверен, — добавил Сергей Фуглаев.
Задумайтесь на минутку: Яков Пункин, узник концентрационного лагеря, совершил три побега. [В 1952 году] он выигрывает Олимпийские игры по борьбе. Анатолий Иванович Парфёнов, двухметровый человек с пулемётом на спине, форсирует [Днепр], ему простреливают оба локтя, пулемёт тонет, он ныряет за ним, достаёт и организовывает плацдарм на другом берегу. [В 1956 году] выигрывает Олимпийские игры. Кто эти люди? Титаны духа! А вы говорите мне о толерантных ценностях. Кого мы растим? Мы парней растим. Вот у нас, например, до сих пор дневники проверяют в залах, — сказал олимпийский чемпион.
После пресс-конференции Александр Карелин вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Мишиным провёл мастер-класс для борцов в спорткомплексе Светланы Хоркиной. Они показали несколько действий, приёмов и упражнений, работу ног борца и типичные ошибки. В конце Александр Александрович прошёлся по борцовскому ковру на лопатках без помощи рук и ног и пошевелил ушами. Повторить эти трюки за ним никто не смог.
Завершился рабочий визит олимпийского чемпиона Александра Карелина игрой в борцовский баскетбол. Спортсмен играет в него в каждом городе, куда приезжает проверить, как обстоят дела с греко-римской борьбой. По его словам, если в области не с кем поиграть в борцовский баскетбол, то перспектив развития борьбы в этом регионе нет. Этот вид спорта, утверждает Карелин, позволяет посмотреть на своих коллег, увидеть, на кого можно будет опереться завтра, и ответить на вопрос: «За кем мы идём?».
Огромная благодарность, глубокое уважение и почёт нашему дорогому и уважаемому, долгожданному гостю − Александру Александровичу Карелину! Как много его приезд значит для наших ребят, для меня. Ведь для нас он − кумир, легенда, чемпион. Мы благодарны за поддержку наших начинаний, за развитие греко-римской борьбы не только на территории России, но и за её пределами. Для нас большая честь, что Александр Александрович приехал на наш юбилейный турнир, пообщался с молодёжью, открыл тематическую аудиторию по греко-римской борьбе, посмотрел наш зал, провёл мастер-класс и сыграл с нами в настоящий борцовский баскетбол! И что самое главное − он посоветовал нам, какие ещё сделать шаги для развития греко-римской-борьбы в Белгородской области. Всё это сделало наш турнир самым грандиозным событием для Белгорода!Сергей Фуглаев