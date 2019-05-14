Отделение амбулаторной хирургии открыли в детской клинике «Азбука здоровья»

Отделение амбулаторной хирургии с дневным стационаром открыли в частной детской клинике «Азбука здоровья», которая работает в областном центре уже пять лет. Полноценную хирургическую помощь здесь окажут детям от одного месяца до 18 лет. Условие – госпитализация ребёнка любого возраста происходит под родительским контролем.
Это большое и значимое событие для города и области, для наших пациентов и для нашего центра. Амбулаторная хирургия — это перспективное направление современной медицины. Наши маленькие пациенты будут получать полноценную медицинскую помощь в комфортных условиях всего лишь за один день. Это стало возможным благодаря современному операционному оборудованию и высокой профессиональной квалификации врачей, которые владеют малотравматичными хирургическими технологиями. Виталия Кущенко, директор детского медицинского центра «Азбука здоровья»
Клиника предлагает услуги 49 высококвалифицированных врачей, в том числе педиатра, невролога, кардиолога, хирурга, гастроэнтеролога, эндокринолога, офтальмолога и отоларинголога, ортопеда и аллерголога-иммунолога, детского акушера-гинеколога.
В день здесь планируют проводить до пяти операций. Как уже говорилось, это будут малотравматичные хирургические вмешательства: урологические – фимоз, водянка, крипторхизм и другие патологии, из общей хирургии – грыжи, а также кожные – по удалению новообразований – невусов, родинок, липом.
Эта первая клиника в нашей области, которая смогла организовать не стационарную хирургическую помощь, а амбулаторную хирургическую помощь. Здесь будут находиться детки, которым нужна помощь одного дня. Мы на правильном пути, у нас всё получится.Сергей Кривулин, заведующий отделением амбулаторной хирургии детского медицинского центра «Азбука здоровья»
Операции здесь будут проводить под безопасным наркозом (севоран). В клинике установлено современное медицинское хирургическое оборудование – инструментарий мировых стандартов.
Внимание уделили не только качеству и технологическим сторонам детской хирургии, но и дизайну. Среда, в которую попадает ребёнок, должна быть ему максимально комфортной, уверены в клинике. Юный пациент не должен испытывать лишний стресс, будет лучше, если он сможет отвлечься и расслабиться. Поэтому неслучайно, что стены нового отделения амбулаторной хирургии, так же как и во всём центре, расписаны рисунками. И на стенах, и в коридорах, и в кабинетах, и в операционной они имеют свою тематику – росписи по мотивам известного диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Эльза, Анна, Кристофф, снеговик Олаф и олень Свэн сопроводят маленьких пациентов и в операционную палату, и в стационар. Все герои улыбаются, а изображения расположены на уровне детских глаз.
На самом деле, социальное предпринимательство в современной России – очень важный тренд. Мы привыкли зарабатывать быстро и хотим большой рентабельности, а такие социально направленные детские и взрослые клиники – тот тренд, который должен развиваться, и мы должны их поддерживать. За этим будущее.Давид Бузиашвили, первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области
Открытия отделения ждали не менее 60 юных пациентов. Расписание операций составили заранее – почти на месяц вперёд.
Отметим, что отделение амбулаторной хирургии в «Азбуке здоровья» поможет разгрузить детскую областную больницу. Таким образом, места в больнице будут использоваться для размещения пациентов с более сложными случаями.
Амбулаторная хирургия – это современная форма хирургической помощи, стационарно замещающая технология. К нам обращаются те пациенты, которым можно сделать операцию в амбулаторных условиях. Во-первых, это разгрузит стационар областной больницы. Во-вторых, это современно. Нет необходимости находиться в стационаре неделю, уже доказано, что дома ребёнок лучше выздоравливает и не получает сопутствующих инфекций. Это психологический комфорт. Наш девиз: без боли, без страха. Чтобы у ребёнка сформировалось хорошее отношение к медицинской помощи и здоровьесбережению.Виталия Кущенко, директор детского медицинского центра «Азбука здоровья»
Директор детского медицинского центра «Азбука здоровья» Виталия Кущенко рассказала ИА «Бел.Ру», что в планах у центра работа в системе ОМС (обязательного медицинского страхования), когда за хирургической помощью сможет обратиться каждый: и тот, кто готов и может оплатить операцию, и тот, кто придёт в центр по системе ОМС и сделает операцию бесплатно.
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