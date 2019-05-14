Отделение амбулаторной хирургии открыли в детской клинике «Азбука здоровья»

Внимание уделили не только качеству и технологическим сторонам детской хирургии, но и дизайну. Среда, в которую попадает ребёнок, должна быть ему максимально комфортной, уверены в клинике. Юный пациент не должен испытывать лишний стресс, будет лучше, если он сможет отвлечься и расслабиться. Поэтому неслучайно, что стены нового отделения амбулаторной хирургии, так же как и во всём центре, расписаны рисунками. И на стенах, и в коридорах, и в кабинетах, и в операционной они имеют свою тематику – росписи по мотивам известного диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Эльза, Анна, Кристофф, снеговик Олаф и олень Свэн сопроводят маленьких пациентов и в операционную палату, и в стационар. Все герои улыбаются, а изображения расположены на уровне детских глаз.