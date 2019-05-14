Один из руководителей белгородского УМВД попался пьяным за рулём

По нашей информации водителем оказался один из руководителей УМВД России по городу Белгороду Сергей Власенко. В пресс-службе УМВД области без указания имени подтвердили, что по факту провели служебную проверку. В итоге полицейского уволили с должности за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.