Один из руководителей белгородского УМВД попался пьяным за рулём

Posted 14 мая 2019, 07:20
Published 14 мая 2019, 07:20
Modified 20 августа 2024, 03:41
Updated 20 августа 2024, 03:41
Сотрудники белгородской ГИБДД 11 мая остановили Ford Focus на одной из улиц города. Водитель автомобиля был нетрезв, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.
По нашей информации водителем оказался один из руководителей УМВД России по городу Белгороду Сергей Власенко. В пресс-службе УМВД области без указания имени подтвердили, что по факту провели служебную проверку. В итоге полицейского уволили с должности за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.