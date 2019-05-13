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Posted 13 мая 2019, 09:17

Published 13 мая 2019, 09:17

Modified 20 августа 2024, 03:41

Updated 20 августа 2024, 03:41

Форум «Зелёная столица» ограничит движение в Белгороде

Форум «Зелёная столица» ограничит движение в Белгороде

13 мая 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Водителей предупредили об ограничениях движения в районе парка Победы.

В мэрии рассказали, по каким улицам автомобильное движение будет закрыто в субботу, 18 мая.

В связи с проведением в Белгороде III открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица» в пятницу, 17 мая, с 23 часов до окончания мероприятий будут ограничены остановка и стоянка машин по ул. Попова (от ул. Победы до Харьковской), ул. Харьковской (от ул. Попова до Супруновской), ул. Супруновской (от ул. Харьковской до пр. Б. Хмельницкого), по левой стороне малого проезда пр. Б. Хмельницкого (от ул. Супруновской до ж/д переезда и от ул. Супруновской до старого моста), а также по правой стороне малого проезда пр. Б. Хмельницкого (от старого моста до ж/д переезда).

Движение транспорта по этим же улицам полностью запретят 18 мая с девяти утра до конца мероприятий. Проехать здесь можно будет только на велосипедах. В городской администрации принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали автомобилистам выбирать маршруты объезда по проспектам Ватутина и Белгородскому, а также ул. Н. Чумичова.

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#Новости#Город#Ограничение движения#Мэрия белгорода
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