Форум «Зелёная столица» ограничит движение в Белгороде

В связи с проведением в Белгороде III открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица» в пятницу, 17 мая, с 23 часов до окончания мероприятий будут ограничены остановка и стоянка машин по ул. Попова (от ул. Победы до Харьковской), ул. Харьковской (от ул. Попова до Супруновской), ул. Супруновской (от ул. Харьковской до пр. Б. Хмельницкого), по левой стороне малого проезда пр. Б. Хмельницкого (от ул. Супруновской до ж/д переезда и от ул. Супруновской до старого моста), а также по правой стороне малого проезда пр. Б. Хмельницкого (от старого моста до ж/д переезда).